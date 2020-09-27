Кит Харингтон из «Игры престолов» впервые станет отцом

Отмечается, что для Харингтона и Лесли этот ребенок является первым.

«Совершенно особенная фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запечатлели Роуз в это чудесное время, когда она впервые готовится к материнству», — написала Лейк в посте к фото, передает Gazeta.ru.