Пн, 28.09.2020

Кит Харингтон из «Игры престолов» впервые станет отцом

Кит Харингтон и Роуз Лесли

ФОТО: Jordan Strauss/AP

Британский актер Кит Харингтон, более известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», впервые станет отцом. Журналист и основательница журнала Make Урсула Лейк опубликовала в Instagram фотографию беременной жены Харингтона, актрисы Роуз Лесли.

Отмечается, что для Харингтона и Лесли этот ребенок является первым.

«Совершенно особенная фотосессия, сделанная полностью женской командой. Мы запечатлели Роуз в это чудесное время, когда она впервые готовится к материнству», — написала Лейк в посте к фото, передает Gazeta.ru.

Пара познакомилась в 2012 году на съемках сериала «Игра престолов», где Лесли исполняла роль одичалой по имени Игритт. Летом 2018 года актеры обручились.

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