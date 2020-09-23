Официально: Том Круз летит в космос через год

Том Круз и режиссер Даг Лайман, который известен по фильмам "Грань будущего " и "Мистер и миссис Смит", вместе отправятся на МКС для съемок "космического" фильма. Их поездка именуется как "туристическая".

Они полетят на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon уже в октябре 2021 года. NASA ранее уже подтвердили свое участие в новаторском проекте.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020