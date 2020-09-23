Официально: Том Круз летит в космос через год

Планы Тома Круза и Илона Маска о съемке первого боевика в космосе вместе с NASA воплотятся в реальность скорее, чем мы могли представить. Полет в космос запланирована на 2021 год и уже внесена в путевой лист Международной космической станции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac, пишет Сегодня.
Том Круз и режиссер Даг Лайман, который известен по фильмам "Грань будущего " и "Мистер и миссис Смит", вместе отправятся на МКС для съемок "космического" фильма. Их поездка именуется как "туристическая".
Они полетят на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon уже в октябре 2021 года. NASA ранее уже подтвердили свое участие в новаторском проекте.
So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020
На данный момент новый фильм с Томом Крузом не имеет официального названия. Даг Лайман находится в процессе написания сценария, а Кристофер Маккуорри, снявший несколько частей серии фильмов "Миссия невыполнима", выступит в качестве консультанта по сюжету и одним из продюсеров. Том Круз также будет продюсировать картину. На данный момент бюджет проекта оценивается в 200 миллионов долларов.