ТОП-5 веселых мультфильмов, которые нужно смотреть всей семьей

Кроме того, чем старше вы становитесь, тем чаще можете замечать некоторые моменты в мультфильмах, которые скрываются между строк. А детям намного веселее смотреть мультфильм вместе с родителями.

"Бесподобный мистер Фокс"

Мистер Фокс – ловкий лис и примерный семьянин. Когда-то он совершал набеги на соседнюю ферму, воруя кур. Однако отцовство все изменило и Фокс пообещал жене больше никогда не воровать у людей.

Теперь Мистер Фокс живёт размеренной жизнью в лисьей норе с женой и сыном Эшем. Но когда к ним приезжает племянник по имени Кристофферсон, Мистер Фокс решает тряхнуть стариной и совершить масштабное ограбление всех трёх близлежащих куриных ферм.

"Кунг-фу Панда"

По – милый и неуклюжий панда. Он искренне мечтает стать воином кунг-фу, но пока мечты далеко от реальности. Однажды над Долиной Мира и её обитателями нависает угроза. К Великому Мастеру Угвею приходит пророческое видение: Снежный барс Тай Лунг сбежал из тюрьмы и вернулся в долину мстить за то, что ему не позволили стать сверхсильным Воином Дракона. В результате организовывается турнир, на котором должны выбрать Воина Дракона. Панда По очень хочет посмотреть турнир, но опаздывает и никак не может попасть внутрь. Однако благодаря смекалке, По мастерит средство для полета, перелетает над стеной и падает прямо посреди арены. По воле случая теперь именно его выбирают Воином Дракона.

Успех мультфильма превысил ожидания, поэтому решено было снять продолжения "Кунг-фу панда2", а затем "Кунг-фу панда: Удивительные легенды".

"Как приручить дракона"

Спокойной жизни на острове Олух, где выросло уже семь поколений викингов, мешали вредные драконы. Они сжигали дома, забирали с собой скот и другие продукты. Но сын вождя племени по имени Иккинг получил шанс все изменить.

Он рос слабым подростком и не мог убивать драконов. Однажды, во время ночного налета драконов на деревню, Иккинг ослушался отца и отправился в бой. В результате схватки с опаснейшим драконом, Иккингу удалось его сбить и выследить, однако убить его мальчик так и не сумел. Иккинг решил изучить дракона и узнать его нрав, и к его удивлению, он обнаружил, что драконы на самом деле не так воинственны, как о них думают.

"Хранители снов"

Герои, хорошо знакомые нам с детства: Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песочный человек – охраняют сны деток, их мечты и надежды. Всё было хорошо, пока не появляется злой дух Кромешника. Он жаждет любой ценой украсть детские мечты, а взамен отдать детям свои кошмары и заставить их поверить в то, что Хранителей на самом деле не существует. На помощь Хранителям приходит Ледяной Джек и возглавляет борьбу, чтобы спасти детские сны и мечты.

"Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение"

Анимационный фильм – продолжение фильмов "Элвин и бурундуки", "Элвин и бурундуки 2" и "Элвин и бурундуки 3".