HBO выпустит спецэпизод сериала «Эйфория» о жизни во время пандемии

Поскольку съемки нового сезона "Эйфории" были отложены на начало 2021 года из-за пандемии, то создатели решили подготовить специальный "карантинный" эпизод. Как передает Deadline, об этом заявила программный директор телеканала HBO Кейси Блойс. Спецэпизод будет посвящен пандемии коронавируса и поможет фанатам сериала пережить большой разрыв между сезонами.

Вероятно, эпизод будет снят с участием ограниченного количества людей, в безопасной обстановке и покажет жизнь героев в условиях карантина.