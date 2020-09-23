Режиссер сериала «Чернобыль» впервые побывал в Припяти

Режиссер сериала "Чернобыль", который стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA TV, Юхан Ренк на прошлых выходных посетил Украину. Кинематографист побывал в Киеве, а также в Чернобыле и Припяти. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет Сегодня.
Несмотря на то, что Юхан Ренк создал резонансный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС, который перевернул представление многих иностранцев о произошедшем и в деталях осветил жизнь людей того времени, это первый визит режиссера в зону отчуждения. Во время визита Юхан Ренк познакомился с оператором Чернобыльской станции Алексеем Бреусом.
Дело в том, что большая часть съемок сериала "Чернобыль" проходила в Литве, поскольку там действуют 40-процентные кешрибейты. Это означает, что при выполнении ряда условий, страна возвращает продюсерам часть потраченных средств на производство. Системой кешрибейтов могут похвастаться все страны Европы.
Юхан Ренк отметил, что если бы в Украине на тот момент тоже действовала бы такая система, съемки сериала "Чернобыль" прошли бы на территории страны.
Сам же режиссер опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, сделанных во время своего визита. В его туристический маршрут вошло посещение пожарной части города Припять, больницы, квартиры Дятлова, который был заместителем главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС и других важных и знаковых локаций.
Квартира 39; Анатолия Дятлова. Злодей, козел отпущения, жертва. В конце концов, я оказался в ней, в полностью поглощенной растительностью Припяти. Пораженная хрупким зеленым потолочным светильником, висевшим почти в первозданном виде в комнате, которая, как я полагал, была его единственной уцелевшей детской спальней. Тот, который он, возможно, выключал каждый день, когда отправлялся в двухкилометровый путь к Чернобыльской АЭС,
– описал свои впечатления Юхан Ренк.