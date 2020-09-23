Режиссер сериала «Чернобыль» впервые побывал в Припяти

Несмотря на то, что Юхан Ренк создал резонансный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС, который перевернул представление многих иностранцев о произошедшем и в деталях осветил жизнь людей того времени, это первый визит режиссера в зону отчуждения. Во время визита Юхан Ренк познакомился с оператором Чернобыльской станции Алексеем Бреусом.

Дело в том, что большая часть съемок сериала "Чернобыль" проходила в Литве, поскольку там действуют 40-процентные кешрибейты. Это означает, что при выполнении ряда условий, страна возвращает продюсерам часть потраченных средств на производство. Системой кешрибейтов могут похвастаться все страны Европы.

Юхан Ренк отметил, что если бы в Украине на тот момент тоже действовала бы такая система, съемки сериала "Чернобыль" прошли бы на территории страны.

Сам же режиссер опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, сделанных во время своего визита. В его туристический маршрут вошло посещение пожарной части города Припять, больницы, квартиры Дятлова, который был заместителем главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС и других важных и знаковых локаций.

Квартира 39; Анатолия Дятлова. Злодей, козел отпущения, жертва. В конце концов, я оказался в ней, в полностью поглощенной растительностью Припяти. Пораженная хрупким зеленым потолочным светильником, висевшим почти в первозданном виде в комнате, которая, как я полагал, была его единственной уцелевшей детской спальней. Тот, который он, возможно, выключал каждый день, когда отправлялся в двухкилометровый путь к Чернобыльской АЭС,