Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович стала мамой во второй раз

Когда родился Герман, шел снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шел ливень, а потом все залилось солнцем, и вышла радуга. 17.09.2020 — день рождения второго сына,

— поделилась радостной новостью Валерия.

Впервые звезда сериала «Кухня» стала мамой два года назад. Тогда актриса смогла скрыть не только беременность, но и сам факт рождения сына, сообщив поклонникам о прибавлении в семействе лишь через несколько месяцев.

Федорович придерживается мнения, что личную жизнь и работу нужно разделять. По этой же причине в ее микроблоге не появляются и фотографии с отцом детей, о котором поклонники ничего не знают.