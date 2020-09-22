Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович стала мамой во второй раз

Валерия Федорович сообщила поклонникам, что стала мамой во второй раз. 28-летняя актриса не стала скрывать рождение малыша и опубликовала в своем микроблоге трогательный снимок с новорожденным, пишет Экспресс газета.
— поделилась радостной новостью Валерия.
Впервые звезда сериала «Кухня» стала мамой два года назад. Тогда актриса смогла скрыть не только беременность, но и сам факт рождения сына, сообщив поклонникам о прибавлении в семействе лишь через несколько месяцев.
Федорович придерживается мнения, что личную жизнь и работу нужно разделять. По этой же причине в ее микроблоге не появляются и фотографии с отцом детей, о котором поклонники ничего не знают.
О второй беременности актриса сообщила поклонникам в свой 28-й день рождения.