СМОТРИ ⟩ «Голоса за кадром»: израильский кинематограф придумал новых советских звезд, интересно, а вы их знаете

Фильм рассказывает о дублировавшей в СССР иностранные фильмы супружеской паре, которая переезжает на постоянное место жительства в Израиль и пытается найти применение своим востребованным в СССР голосам на новой родине.

Виктор и Рая Френкели на протяжении десятилетий были золотыми голосами советского дубляжа. Они дублировали все западные фильмы, которые выходили на советские экраны. В 1990 году, с распадом Советского Союза, Френкели решили иммигрировать в Израиль, как и сотни тысяч советских евреев. В Израиле не было нужды в русскоязычных артистах дубляжа, и попытки Виктора и Рая использовать их талант вызвали странные и неожиданные события в первые месяцы их пребывания в стране. Они превратили начало новой главы их жизни в забавный, болезненный и абсурдный опыт.

Евгений Руман - режиссер фильма - и сам вместе с семьей приехал в Израиль из Минска в начале 1990-х годов и с тех пор живет в этой стране. Как и автор сценария «Золотых голосов» — уроженец Казахстана Зив Беркович. Поэтому фильм хоть и не автобиографическая, но достаточно личная история его авторов. Действие фильма также разворачивается в начале 90-х, когда не только Руман и Беркович, но многие тысячи жителей бывшего Советского Союза переезжали на постоянное место жительства в Израиль — страну, о которой они ничего не знали.

"История могла бы быть очень грустной и даже трагичной, так как два немолодых человека приезжают в страну, которой по большому счёту не нужны. Но мы предпочли рассказать её в ностальгическо-комичном ключе, найти что-то хорошее. Ведь когда старое ломается — новое строится, и мы попытались найти оптимизм в беспросветной ситуации", — отметил Евгений в интервью порталу Sputnik Eesti.