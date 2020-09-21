Пять блестящих фильмов со звездой «Дня сурка» Биллом Мюрреем. Знаменитому комику исполнилось 70 лет

Сегодня, 21 сентября, американский актёр, комик, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Билл Мюррей празднует свой 70-й юбилей, пишет Сегодня.
Любовь к актерской деятельности у Билла, в жилах которого течёт ирландская кровь, проявилась ещё со школы. Он охотно играл в школьном театре, а вот учёба его совсем не занимала – на уроках он любил рисовать карикатуры на учителей. После выпуска будущий актер отправился учиться на медицинский факультет, но был исключен из колледжа из-за проделки с полицией – непоседа Билл Мюррей неудачно пошутил, что в его багаже находится бомба.
Но однажды его жизнь изменилась, когда он попал в основную труппу популярного вечернего шоу "Субботним вечером в прямом эфире", после чего талант актера не мог оставаться незамеченным и Билла пригласили на съемки в Голливуд.
После череды малозначительных ролей участие Мюррея в комедии "Тутси" в роли драматурга Джеффа Слейтера принесло ему первый большой успех. А после фантастической комедии "Охотники за привидениями" Билл Мюррей стал звездой Голливуда. Сегодня.Lifestyle подготовили самые яркие фильмы с участием именинника.
"Охотники за привидениями"
Фантастический комедийный фильм, номинант премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладатель премии BAFTA, в котором Билл Мюррей играет роль одного из молодых учёных – Питера Венкмана. За эту роль Билл Мюррей был удостоен номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.
Группа молодых учёных из Колубмийского университета вместе с Питером Венкманом в исполнении Билла Мюррея занимается изучением паранормальных явлений, уделяя особое внимание изучению привидений. Но вскоре их выгоняют из университета, поскольку исследования оказываются никому не интересными. В ответ учёные создают своё дело – они решают профессионально заняться выловом привидений и называют себя "Охотниками за привидениями". Кроме борьбы с потусторонними силами, "охотникам" предстоит противостояние более опасным врагом – властями города, которые совершенно не разделяют их идею.
"День сурка"
Кинолента, ставшая культовой, а ее название – устойчивым выражением, которое укрепилось во многих языках мира. Примечательно, что сценарий фильма был написан менее, чем за неделю.
Идея истории о герое, который попадает во временную петлю и его новый день становится до боли похож на предыдущий, отозвалась в сердцах миллионов зрителей.
Уставший от рутинной и однообразной работы телевизионный метеоролог Фил Коннорс, которого играет Билл Мюррей, отправляется вместе с коллегами в городок Панксатони. Ему предстоит провести репортаж с празднования "Дня сурка", который традиционно отмечается 2 февраля. Коллеги рады возможности немного развеяться в творческой командировке, а Фил уже трижды был в такой поездке, поэтому он скучно и буднично проводит репортаж. Он торопится вернуться домой, но буря заносит все дороги и Филу ничего не остаётся, как вместе с коллегами вернуться в Панксатони. А следующий день снова оказывается 2-м февраля и он снова отправляется на празднование "Дня сурка", где в очередной раз проводит опостылевший репортаж…
"Трудности перевода"
Мелодраматический фильм Софии Копполы принес Биллу Мюррею почетные награды "Золотой глобус", BAFTA и "Спутник" и номинацию на "Оскар". Фильм повествует о двух непохожих друг на друга, но одиноких американцах – молодой Шарлотты (Скарлетт Йоханссон) и состоявшегося Боба, которые оказываются в чужой стране.
По сюжету, известный американский актёр Боб Харрис приезжает в Токио на съёмки рекламы виски и поселяется в гостинице в центре города. В этом же отеле останавливается выпускница Йельского университета Шарлотта, которая приехала вместе с мужем Джоном. Её муж фотограф, всё время пропадает на работе и Шарлотта его практически не видит. Боб переживает кризис среднего возраста, когда многолетний брак утратил новизну чувств и романтику. Однажды ночью Боб и Шарлотт встречаются в баре отеля.
В следующие несколько дней с ними происходит множество приключений. Их знакомство – это дружба, граничащая с более сильными чувствами, но никто не спешит перейти грань.
"Сломанные цветы"
Трагикомедия, получившая гран-при 58-го Каннского кинофестиваля, за главную роль в которой Билл Мюррей был номинирован на премию "Спутник".
Стареющего ловеласа Дона Джонстона, которого играет Билл Мюррей, покидает его любовница, а утром он получает необычное анонимное письмо. В письме речь идёт о том, что автор письма – незнакомка 19 лет назад родила от него сына, а сын отправился на поиски своего отца. В дело вмешивается сосед, у которого пунктик на детективах и расследованиях в интернете.
В результате приятели составляют список женщин, которые могли бы оказаться на месте автора письма. Адреса всех женщин из списка найдены и Дон начинает их всех по очереди навещать. Но обращать внимание, по совету соседа, ему следует на розовый цвет, так как письмо было напечатано на розовой бумаге красными чернилами.
"Святой Винсент"
Драматическая комедия о ветеране Вьетнамской войны. За роль Винсента Маккенна Билл Мюррей был номинирован на премию "Золотой глобус" в номинации за лучшую мужскую роль и стал обладателем премии "Выбор критиков" как лучший комедийный актёр.
Однажды в соседний дом с домом Винсента Маккена въехали новые соседи – мать-одиночка по имени Мэгги и её 12-летний сын Оливер. Мэгги приходится работать по несколько смен медсестрой и Винсент невольно начинает ей помогать присматривать за её сыном. Вскоре Винсент и Оливер находят общий язык: Винсент учит Оливера самостоятельности и умению постоять за себя. Внезапное появление отца Оливера и его желание отсудить опеку над сыном вносит суматоху в уже устоявшийся уклад соседской жизни…