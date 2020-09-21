Пять блестящих фильмов со звездой «Дня сурка» Биллом Мюрреем. Знаменитому комику исполнилось 70 лет

Любовь к актерской деятельности у Билла, в жилах которого течёт ирландская кровь, проявилась ещё со школы. Он охотно играл в школьном театре, а вот учёба его совсем не занимала – на уроках он любил рисовать карикатуры на учителей. После выпуска будущий актер отправился учиться на медицинский факультет, но был исключен из колледжа из-за проделки с полицией – непоседа Билл Мюррей неудачно пошутил, что в его багаже находится бомба.

Но однажды его жизнь изменилась, когда он попал в основную труппу популярного вечернего шоу "Субботним вечером в прямом эфире", после чего талант актера не мог оставаться незамеченным и Билла пригласили на съемки в Голливуд.

После череды малозначительных ролей участие Мюррея в комедии "Тутси" в роли драматурга Джеффа Слейтера принесло ему первый большой успех. А после фантастической комедии "Охотники за привидениями" Билл Мюррей стал звездой Голливуда. Сегодня.Lifestyle подготовили самые яркие фильмы с участием именинника.

"Охотники за привидениями"

Фантастический комедийный фильм, номинант премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладатель премии BAFTA, в котором Билл Мюррей играет роль одного из молодых учёных – Питера Венкмана. За эту роль Билл Мюррей был удостоен номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Группа молодых учёных из Колубмийского университета вместе с Питером Венкманом в исполнении Билла Мюррея занимается изучением паранормальных явлений, уделяя особое внимание изучению привидений. Но вскоре их выгоняют из университета, поскольку исследования оказываются никому не интересными. В ответ учёные создают своё дело – они решают профессионально заняться выловом привидений и называют себя "Охотниками за привидениями". Кроме борьбы с потусторонними силами, "охотникам" предстоит противостояние более опасным врагом – властями города, которые совершенно не разделяют их идею.

"День сурка"

Кинолента, ставшая культовой, а ее название – устойчивым выражением, которое укрепилось во многих языках мира. Примечательно, что сценарий фильма был написан менее, чем за неделю.

Идея истории о герое, который попадает во временную петлю и его новый день становится до боли похож на предыдущий, отозвалась в сердцах миллионов зрителей.