Объявлены все победители премии «Эмми-2020»

Отметим, что в этом году "Эмми" состоялась в совершенно непривычном и новом для всех формате – никакой красной дорожки и вспышек фотокамер. Из-за пандемии организаторы решили провести онлайн-трансляцию, однако это не повлияло на качество и атмосферность церемонии. Главной изюминкой вечера стало то, что все гости присутствовали в тех нарядах, в которых хотели, так как дресс-код был отменен. Все номинанты находились в своих домах или отелях, а для этого было организовано 140 прямых трансляций, чтобы моментально запечатлеть живые реакции знаменитостей. А сами статуэтки ведущие в антиковидных смокингах лично вручали победителям, приехав к ним домой. Вот так это выглядело: