Объявлены все победители премии «Эмми-2020»

В ночь с 20 на 21 сентября состоялась 72-я церемония награждения престижной премии "Эмми", которую еще называют телевизионным "Оскаром". Рассказываем, какие телешоу стали лауреатами в этом году, пишет Сегодня.
Отметим, что в этом году "Эмми" состоялась в совершенно непривычном и новом для всех формате – никакой красной дорожки и вспышек фотокамер. Из-за пандемии организаторы решили провести онлайн-трансляцию, однако это не повлияло на качество и атмосферность церемонии. Главной изюминкой вечера стало то, что все гости присутствовали в тех нарядах, в которых хотели, так как дресс-код был отменен. Все номинанты находились в своих домах или отелях, а для этого было организовано 140 прямых трансляций, чтобы моментально запечатлеть живые реакции знаменитостей. А сами статуэтки ведущие в антиковидных смокингах лично вручали победителям, приехав к ним домой. Вот так это выглядело:
Провел церемонию знаменитый ведущий Джимми Киммел.
Полный список лауреатов премии "Эмми-2020" в основных номинациях:
Лучший драматический сериал — "Наследники"
Лучший комедийный сериал — "Шиттс Крик"
Лучший мини-сериал — "Хранители"
Лучший телефильм — "Безупречный"
Лучшая актриса в драматическом сериале — Зендая – "Эйфория"
Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг – "Наследники"
Лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О'Хара – "Шиттс Крик"
Лучший актер в комедийном сериале — Юджин Леви – "Шиттс Крик"
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джулия Гарнер "Озарк"
Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап – "Утреннее шоу"
Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале — Энни Мерфи – "Шиттс Крик"
Лучший актёр второго плана в комедийном телесериале — Дэн Леви – "Шиттс Крик"
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме — Марк Руффало – "Я знаю, что это правда"
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Реджина Кинг – "Хранители"
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме – Яхья Абдул-Матин II – "Хранители"
Лучшая режиссура комедийного сериала — Эндрю Чивидино и Дэн Леви – "Шиттс Крик"
Лучшая режиссура драматического сериала — Андрий Парех – "Наследники" (эпизод Hunting)
Сценарий комедийного сериала — Дэн Леви – "Шиттс Крик"
Сценарий драматического сериала – Джесси Армстронг – "Наследники" (эпизод This Is Not for Tears)
Комедийный сериал "Шиттс Крик" стал настоящим рекордсменом вечера. Впервые в истории "Эмми" канадский сериал победил сразу во всех основных актерских номинациях. В сумме "Шиттс Крик" забрал семь статуэток "Эмми".