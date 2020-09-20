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Лучшие российские фильмы 2020: какие ленты победили на «Кинотавре»

SOCHI, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2020: Main competition jury members, film director and script writer Nigina Saifullayeva, film director Boris Khlebnikov, actress Oxana Fandera, journalist Darya Zlatoposkaya, producer Yekaterina Filippova, actor Vladimir Vdovichenkov, and operator Fyodor Lyass (L-R) pose for a photograph during the opening of the 2020 Kinotavr Film Festival. Dmitry Feoktistov/TASS

ФОТО: Dmitry Feoktistov/Dmitry Feoktistov/TASS

Лучшей лентой был признан фильм о якутской целительнице и отшельнице в сельской глуши.

В Сочи в Зимнем театре состоялась церемония закрытия 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр», в ходе которой были оглашены победители одной из главных отечественных кинопремий, пишет Topnews.ru.

Обладательницей главного приза стала лента Дмитрия Давыдова «Пугало», которая получила награду гильдии киноакадемиков и «Гран-при» фестиваля.

Лучшим режиссером жюри назвало Филиппа Юрьева за работу над фильмом «Kitoboy».

Лучшим оператором был признан Николай Желудович за ленту «Трое» Анны Меликян.

В номинации «Лучшая женская роль» победителем стала Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»).

За оригинальную музыку приз имени Микаэла Таривердиева достался группе OQJAV («Человек из Подольска»).

Специальный диплом основного конкурса был награжден Михаил Сегал («Глубже»), а лучшим дебютом была признана драма «Маша» Анастасии Пальчиковой.

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