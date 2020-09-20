Лучшие российские фильмы 2020: какие ленты победили на «Кинотавре»

Лучшей лентой был признан фильм о якутской целительнице и отшельнице в сельской глуши.
В Сочи в Зимнем театре состоялась церемония закрытия 31-го российского кинофестиваля «Кинотавр», в ходе которой были оглашены победители одной из главных отечественных кинопремий, пишет Topnews.ru.
Обладательницей главного приза стала лента Дмитрия Давыдова «Пугало», которая получила награду гильдии киноакадемиков и «Гран-при» фестиваля.
Лучшим режиссером жюри назвало Филиппа Юрьева за работу над фильмом «Kitoboy».
Лучшим оператором был признан Николай Желудович за ленту «Трое» Анны Меликян.
В номинации «Лучшая женская роль» победителем стала Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»).
За оригинальную музыку приз имени Микаэла Таривердиева достался группе OQJAV («Человек из Подольска»).
Специальный диплом основного конкурса был награжден Михаил Сегал («Глубже»), а лучшим дебютом была признана драма «Маша» Анастасии Пальчиковой.