Том Харди может стать следующим агентом 007: эксперты оценили шанс актера получить роль

СМИ сообщают, что Том успешно прошел прослушивание на роль Джеймса Бонда в июне 2020 года. Однако создатели франшизы о спецагенте 007 не спешат раскрывать карты – они заявили, что назовут имя нового гениального шпиона только в конце 2020 года, или даже в начале 2021, сообщает Joinfo.ua, ссылаясь на Daily Mail.

Том станет десятым актером, который исполнит роль знаменитого спецагента. Представители прессы сообщают, что создатели фильма хотели заявить о назначении Харди на роль Джеймса Бонда сразу после выхода картины «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом, однако пандемия коронавирусла несколько изменила их планы.

Букмекеры считают, что после того, как данная информация попала в СМИ, шансы Тома Харди стать новым Джеймсом Бондомтолько возросли. Если раньше эксперты оценивали его возможность попасть в франшизу на 8:1, то теперь эта цифра изменилась на 4:5 всего за 24 часа.

Том никогда не скрывал, что хочет стать следующим агентом 007, но при этом не стремился получить заветную роль, так как считал, что навязчивость только оттолкнет от него продюсеров франшизы.

«Знаете, в актёрском братстве есть суеверие, что как только вы начнете говорить о своей желанной роли, то никогда не сможете получить ее. Так что, пожалуйста, не заставляйте меня комментировать это», - сказал Том в одном из своих интервью.

Том Харди

После того как Дэниел Крейг объявил, что больше не вернется к роли Джеймса Бонда, в качестве замены актеру упоминались и такие звезды шоу-бизнеса как Джеймс Нортон, Том Хиддлстон, Идрис Эльба и даже бывший футболист Дэвид Бекхэм.