Софи Лорен исполнилось 86 лет: малоизвестные факты о легендарной актрисе

Обладательница многих кинематографических премий Софи Лорен (Sophia Loren) появилась на свет в столице Италии 20 сентября 1934 года. В юности она мечтала построить карьеру модели, но стала известна на весь мир как талантливая актриса и очень красивая женщина. В день рождения звезды Joinfo.ua собрал несколько малоизвестных фактов о жизни и работе именинницы.

Софи Лорен ФОТО: akg-images/akg-images

Интересные факты о жизни Софи Лорен

В детстве будущая звезда была очень застенчивой девушкой. К тому же она была высокой и худой, поэтому другие дети называли ее "зубочисткой". Но это не помешало Лорен стать настоящей звездой кино и получить звание одной из самых красивых женщин в мире.

Отец Софи отказался жениться на ее матери, поэтому актриса почти не контактировала с ним. Без какой-либо поддержки отца Лорен и ее сестра выросли в Поццуоли, крошечной деревне недалеко от Неаполя, живя со своей матерью и бабушкой. Бабушка Лорен управляла пабом из их гостиной, а Софи в подростковом возрасте зарабатывала, обслуживая столики, и мыла посуду.

Софи Лорен ФОТО: akg-images / Tony Vaccaro/akg-images / Tony Vaccaro

Мать Лорен Ромильда Виллани тоже была настоящей красавицей, но ее жизнь была наполнена трагедиями. В юности перед ней открылись удивительные возможности, когда она выиграла в 1932 году конкурс двойников Греты Гарбо . Ее титул был связан с возможностью работать в Голливуде, но мать Виллани отказалась ее отпускать. Вскоре после этого она забеременела, положив конец ее мечтам о славе.

До того, как актриса остановилась на псевдониме Софи Лорен, она использовала имена София Лаззаро и София Шиколоне. А свой первый заработок в кино она потратила на то, чтобы купить имя отца для своей незаконнорожденной сестры. Она отдала один миллион лир Рикардо Шиколоне (отцу Софии и Анны-Марии, который отказался жениться на их матери и принимать какое-либо участие в жизни дочерей — примечание редакции) за то, чтобы он разрешил младшей сестре актрисы носить его фамилию.

В 1980 году София была приговорена к 30 суткам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. У нее был выбор: никогда больше не возвращаться в Италию, где жила ее семья, или отбывать тюремный срок. В итоге она отбыла 17 суток своего срока, а затем была освобождена и помещена под домашний арест.

Пока она снималась в "Легенде о былом" с Джоном Уэйном и Россано Браззи, Лорен жила в небольшом отеле. Ночью она проснулась от сильной головной боли, растерянности и ощущения, что вот-вот упадет в обморок. Лорен тогда этого не знала, но она задыхалась от паров газовой плиты. "Мне удалось на коленях подползти к двери и открыть ее, но затем я упала". А находившийся в зале коллега по фильму итальянский актер Россано Браззи спас ее.

Софи Лорен ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures/GP/MPI/Capital Pictures

Звезда ведет личный дневник, но сжигает его в конце каждого года. Об этом актриса рассказала телеведущему в интервью телеканалу "Доброе утро, Америка". Она объяснила такую привычку тем, что ей нравится "держать свою жизнь в секрете".

Софи Лорен ФОТО: ALESSIA PIERDOMENICO/REUTERS

В отличие от многих других актеров своей эпохи, Лорен никогда не выступала ни в каких театральных постановках. Она ужасно боится сцены и готова сниматься только на камеру.

Софи Лорен ФОТО: LOIC VENANCE/AFP