Российская драма «Стрельцов» в кино с 25 сентября!

Огромные толпы поклонников, признание, слава, деньги, большая любовь - у него есть все, о чем может мечтать молодой человек. Как только на поле появляется 20-летняя футбольная звезда, толпа буквально сходит с ума. Эдуард - всегда обаятельный, дружелюбный - не обойден вниманием окружающих не только на футбольном поле, но и в жизни. Где Эдуард Стрельцов, там всегда праздник, азарт, борьба и безумный игровой спектакль!

1958 год. Чемпионат мира по футболу в Швеции. Толпа с замиранием ожидала противостояния двух звезд Эдуарда Стрельцова и знаменитого бразильца Пеле, но лидерам обеих команд не суждено было встретиться. Тогдашние политические силы стали агрессивно вмешиваться в личную жизнь и карьеру Стрельцова. Нашлись люди, заинтересованные в том, чтобы полностью уничтожить молодого футболиста, находившегося на олимпе славы. За два дня до начала чемпионата по футболу, его обвиняют в изнасиловании девушки, основываясь на показаниях подкупленных свидетелей. Вместо славы на больших футбольных площадках ему суждено провести лучшие свои годы в тюрьме.

Сможет ли Эдуард, выйдя из тюрьмы, вернуть свою жизнь, свою потерянную славу и любимую женщину? Вернется ли бывшая футбольная звезда в большой спорт, чтобы доказать, что он достоин звания чемпиона, который покорил миллионы болельщиков?