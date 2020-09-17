Чт, 17.09.2020

ВИДЕО ⟩ Cоздатели «Южного Парка» выпустят серию, где посмеются над COVID-19

Cоздатели «Южного Парка» выпустят серию, где посмеются над COVID-19

ФОТО: скриншот видео

В Сети опубликовали трейлер специального эпизода сатирического мультсериала «Южный Парк» (South Park), посвящённого пандемии коронавируса. Видео доступно на ютуб-канале South Park Studios, передает Mixnews.lv.

Впервые за 23 сезона создатели выпустят часовую серию. Она получила название «Особая пандемия» (The Pandemic Special).

По сюжету жизнь в Южном Парке изменилась для всех. Дети возвращаются в школу, однако теперь всё по-другому. В классах они сидят в масках и отделены друг от друга пластиковыми экранами, а вместо обычных учителей уроки теперь проводит сотрудник полиции.

Премьера эпизода состоится 30 сентября на канале Comedy Central. Затем в течение суток он появится на платформе HBO Max.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back