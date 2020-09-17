ВИДЕО ⟩ Cоздатели «Южного Парка» выпустят серию, где посмеются над COVID-19

В Сети опубликовали трейлер специального эпизода сатирического мультсериала «Южный Парк» (South Park), посвящённого пандемии коронавируса. Видео доступно на ютуб-канале South Park Studios, передает Mixnews.lv.
Впервые за 23 сезона создатели выпустят часовую серию. Она получила название «Особая пандемия» (The Pandemic Special).
По сюжету жизнь в Южном Парке изменилась для всех. Дети возвращаются в школу, однако теперь всё по-другому. В классах они сидят в масках и отделены друг от друга пластиковыми экранами, а вместо обычных учителей уроки теперь проводит сотрудник полиции.
Премьера эпизода состоится 30 сентября на канале Comedy Central. Затем в течение суток он появится на платформе HBO Max.