Коронавирус на «Кинотавре»: режиссер Александр Молочников сдал положительный тест после премьеры

После красной дорожки в Зимнем театре съемочная команда отправилась в местный ресторан на ужин, где они провели несколько часов. К слову, после последней премьеры звездные гости направляются в бар, где танцуют практически до рассвета, хотя официальных вечеринок в этом году фестиваль не устраивает из-за пандемии.

О других случаях заражения пока не сообщается, как и о том, в каком формате пройдут последние два дня фестиваля. Молочников в своих социальных сетях сообщил об отмене спектаклей и сказал, что в данный момент он и его команда будут соблюдать двухнедельный карантин.