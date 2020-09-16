Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария

Американская певица Мадонна напишет сценарий к собственному байопику вместе с обладательницей «Оскара» за фильм «Джуди» Диобло Коди и выступит его режиссером, сообщается на сайте певицы, пишет РИА Новости.
«Universal Pictures объявила, что студия работает над новым проектом, у которого пока нет названия, в его основе история одной из самых влиятельных мировых икон — Мадонны», — указывается в пресс-релизе.
Певица также будет продюсером проекта вместе с Эми Паскаль («Маленькие женщины», «Веном», «Большая игра»).
«Я хочу показать тот невероятный путь, который я прошла как творец, музыкант и танцовщица, пытаясь найти свою дорогу в жизни. Главным в этом фильме будет музыка. Она давала мне силы идти вперед, а искусство заставляло меня жить. Есть много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кому как не мне поведать их миру»,
— заявила певица.
«Для меня это будет одно удовольствие. Я знаю Мадонну со времен работы над фильмом »Их собственная лига« (1992), и мне кажется, ничего не может быть прекраснее сотрудничества с ней, Диабло и моими коллегами с Universal с целью рассказать историю ее жизни», — отметила Эми Паскаль.
Мадонна не в первый раз занимает режиссерское кресло. В 2008 году она сняла фильм «Грязь и мудрость», а в 2011 году — мелодраму «МЫ. Верим в любовь» о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.