С днем рождения, Микки Рурк: как секс-символ Голливуда обрел всемирную славу

Настоящее имя Микки Рурка – Филипп Андре Рурк-младший. В его жилах течет ирландско-французская кровь. Отец актера занимался культуризмом и был поклонником бейсболиста Микки Мэнтла, в честь которого стал называть Филиппа именем Микки. Вскоре родители разошлись, мальчик с матерью переехали в пригород Майами. Отчим, за которого его мама вышла замуж, требовал дисциплины, часто распускал в семье руки, и отношения с ним у Микки не сложились.

Однако накопленную агрессию Микки по совету друзей выпускал на боксерском ринге. После школы он поступил в Университет Майами, где познакомился с актерством и влюбился в эту профессию навсегда.

Микки Рурк - не только знаменитый актер, но и профессиональный боксер. За свой первый бой он получил 250 долларов, но вскоре гонорар Рурка вырос до миллиона долларов. В 2009 году на "Рестлмании" он победил чемпиона Криса Джерико.

Микки Рурк ФОТО: GP/MPI/Capital Pictures / GP/MPI/Capital Pictures

До 1975 года жизнь Микки Рурка была наполнена риском. После страшной перестрелки, в которой он едва учелел, актер решил завязать с криминалом и улетел в Нью-Йорк. Жить приходилось в плохом отеле, заработки были непостоянные, а все, что зарабатывал, Рурк тратил на оплату учебы в актерской студии Ли Страсберга. Работу в кино Микки Рурк начал на проекте Стивена Спилберга в качестве стилиста.