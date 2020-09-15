Бульдог озвучит Волка: главный герой «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова

Юморист удовлетворял всем запросам киностудии, так что совсем скоро еще один детский персонаж заговорит голосом 39-летнего Харламова. В прошлом у Гарика уже есть опыт в озвучке мультфильмов «Снежная Королева 2», «Тайная жизнь домашних Животных 2» и многих других.

Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!». Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии»,

— цитирует Гарика Харламова РИА «Новости».

Новый визуальный образ Волка уже утвержден, а вот как будет выглядеть его коллега, Заяц, и кто будет его озвучивать, пока остается загадкой.