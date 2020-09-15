Бульдог озвучит Волка: главный герой «Ну, погоди!» заговорит голосом Гарика Харламова

В новых сериях культового советского мультсериала «Ну, погоди!» Волка будет озвучивать шоумен, резидент Comedy Club Гарик Харламов. По словам генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм», для нового Волка они искали яркий, харизматичный и узнаваемый голос, пишет Супер.
Юморист удовлетворял всем запросам киностудии, так что совсем скоро еще один детский персонаж заговорит голосом 39-летнего Харламова. В прошлом у Гарика уже есть опыт в озвучке мультфильмов «Снежная Королева 2», «Тайная жизнь домашних Животных 2» и многих других.
Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!». Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии»,
— цитирует Гарика Харламова РИА «Новости».
Новый визуальный образ Волка уже утвержден, а вот как будет выглядеть его коллега, Заяц, и кто будет его озвучивать, пока остается загадкой.
Сообщается, что новый мультик будет совершенно новым прочтением, а не продолжением давно известной всем истории. Штат актеров в мультфильме будет расширен, теперь конкуренцию Зайцу и Волку составят новые герои — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. На данный момент у «Союзмультфильма» в планах выпустить 52 серии. Первая серия перезапуска старого мультфильма будет представлена в декабре 2020 года.