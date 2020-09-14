Вы даже не подозревали: поклонники разгадывают самую большую загадку «Тенета»

Согласно теории, Нейл никто другой как сын спасенной женщины Кати и злодея Сатора. Если Нейл движется назад во времени, то, следовательно, где-то должна быть его младшая версия. Это также объясняет тот факт, что Нейл готов рискнуть своей жизнью во имя Протагониста, так как если не станет Протагониста, то никто не спасет мать Нейла и самого Протагониста. В итоге Нейл не сможет существовать. Такое явление известно как «парадокс дедушки».