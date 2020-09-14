Вы даже не подозревали: поклонники разгадывают самую большую загадку «Тенета»
У кинофанатов, которые многократно пересмотрели известный «Довод», теперь было достаточно времени, чтобы разобрать фильм, поэтому в Сети появилось несколько «видео-эссе», объясняющих фильм. Одно из них выдвигает теорию, которая прекрасно соединяет концы шпионского фэнтэзи.
Теория основана на связи между персонажем Нейла, которого играет Роберт Паттинсон, и Протагониста, которого играет Джон Дэвид Вашингтон.
Согласно теории, Нейл никто другой как сын спасенной женщины Кати и злодея Сатора. Если Нейл движется назад во времени, то, следовательно, где-то должна быть его младшая версия. Это также объясняет тот факт, что Нейл готов рискнуть своей жизнью во имя Протагониста, так как если не станет Протагониста, то никто не спасет мать Нейла и самого Протагониста. В итоге Нейл не сможет существовать. Такое явление известно как «парадокс дедушки».
Те, кто заинтересовался объяснениями, могут посмотреть еще несколько видеороликов, которые помогут разобраться в фильме: