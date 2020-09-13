Названы лауреаты Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри была отмечена мексиканская антиутопия «Новый порядок», а лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Франческо Фавино за роль в фильме «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль получила Ванесса Кирби, которая сыграла в фильме «Фрагменты женщины» режиссера Корнеля Мундруцо, пишет Lenta.ru.

Награду за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм «Ученик», а премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют досталась актеру Рухану Замани за роль в фильме «Солнечные дети» режиссера Маджида Маджиди.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальную премию жюри кинофестиваля. Картина посвящена подавлению демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Тогда по распоряжению КГБ были убиты 26 участников демонстрации и 87 ранены.