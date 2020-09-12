Запутанный и захватывающий эстонский боевик «O2» на киноэкранах уже в октябре

Исполняющий роль Феликса Кангура Прийт Выйгемаст: «Зрителей ждет очень запутанный и захватывающий фильм. Пожалуй, на следует ждать, что мы сумеем распутать этот исторический клубок до конца. Каждый останется при своем, но это подарит нам возможность снова и снова брать этот клубок в руки»!

«Как актер я не могу играть национальную трагедию. Я все же играю конкретного человека – какую-то его цель, заботу или задачу в конкретный момент. Роль шпиона сложна именно тем, что нельзя показывать свои настоящие чувства, но зрителю нужно дать намек, что что-то происходит», – сказал Выйгемаст.

Помимо исполнителя главной роли Прийта Выйгемаста и в фильме также задействованы: Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Пяару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Хеле Кырве, Ало Кырве, Йохан Кристьян Аймла, латвийские актеры Агнесе Цируле и Каспарс Знотиньш, финский актер Сампо Саркола и многие другие.

Режиссер «O2» – Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»). Авторы сценария – Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю, Том Абрамс и Олле Мирме. Оператор картины –Меэлис Веэреметс, художник – Яагуп Роомет, художник по костюмам – Кристина Лыук, композиторы – Рихардс Залупе и Эрикс Эшенвалдс, звукорежиссер – Витис Пуронас, монтажер – Марион Коппель.

Фильм производят киностудии Nafta Films (продюсер Эско Рипс, сопродюсер Диана Микита) и Taska Film (продюсер Кристиан Таска). В производстве также участвуют Solar Films (Финляндия), Film Angels (Латвия) и InScript (Литва). Проект поддерживают Эстонский институт кино, Министерство обороны Эстонии, фонд Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры»), город Таллинн, Elisa, Tallink, Tradehouse, Olerex, Creative Europe Media, Вируский фонд кино, Тартуский фонд кино, Латвийский институт кино, Литовский институт кино, Институт кино Финляндии, YLE, AkzoNobel, Baltic Work Boats, D’Difference, Goldwell, Hestia Hotel Group и другие. Дистрибьютор – Hea Film (Estonian Theatrical Distribution OÜ).