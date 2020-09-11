«Мулан» ⟩ Ремейк классического диснеевского мультфильма. Переиграл ли он оригинал?

Былинная история о храброй воительнице, так или иначе скрывающей свою половую принадлежность, по-своему универсальна - на ум моментально приходит не только французская Жанна д’Арк, но и советские, уже куда более жизнерадостные сюжеты вроде «Гусарской баллады» или «Обыкновенного чуда». Наверняка подобные истории без труда находятся и в других культурах.

Новая диснеевская «Мулан» (в постановщики блокбастера была приглашена новозеландка Ники Каро, уже успевшая не только поработать с Диснеем, но и сделать несколько истинно эмансипационных картин) с самого начала норовит оборвать связь с историческим культурным багажом, в первых же звучащих с экрана словах признавая, что

отрекается от оригинального сюжета

- китайской народной баллады о смелой воительнице Хуа Мулань (впервые этот знаковый текст был записан еще в VI веке). И с одной стороны, от оригинального сюжета в блокбастере действительно остались рожки да ножки (то же было сотворено и в мультфильме), с другой - эта цитата будто бы призвана убедить зрителя в якобы авторской смелости диснеевских продюсеров (вот уж кого в отважном художественном безрассудстве точно не заподозришь).

ФОТО: imdb.com

Новая «Мулан» ни на секунду не выбивается из политкорректного ряда диснеевских мульт- и художественных фильмов, в отличие, кстати, от анимационного прародителя, вышедшего в пору, когда делать главным героем мультфильма девушку/женщину еще действительно было чем-то смелым.

На этот же раз, послушно следуя течению сегодняшней «правильности», авторы ремейка даже вводят в повествование полноценного второстепенного персонажа - злодейку Сань Лан, дабы показать отличный от истории Мулан трагический исход патриархального мизогинизма. Двух девушек символично «сопровождают» хранители из рода пернатых - сказочный феникс у Мулан и грозный сокол-сапсан у Сань Лан.

Гун Ли в роли Сянь Лан ФОТО: imdb.com

Внешне фильм умело мимикрирует под историческую восточную кинопродукцию - с тем же буйством красок с преобладанием красного, голубого и золотого, завораживающими костюмами, декорациями и пейзажами и вообще - намеренной визуальной эстетизацией всего происходящего на экране. Отметим, что ни оператор, ни художники не являются уроженцами Китая.

Помимо внешнего лоска, «Мулан» напоминает восточную кинотрадицию еще и своими боевыми сценами -

кунг-фу и драк на копьях и мечах в фильме хватает с лихвой, и многие из них действительно поставлены изобретательно и профессионально,

однако по ряду причин (часто - из-за неудачного монтажа) совершенно не впечатляют. Иногда же батальные пейзажи так и вовсе напоминают знаменитых «300 спартанцев» - вероятно, из-за обилия съемок на фоне зеленого экрана.

Кадр из фильма «Мулан» ФОТО: imdb.com

Вообще эта попытка объединить «суровую боевичность» фильма с его подростковым рейтингом выглядит как потуги продюсеров усидеть на двух стульях одновременно. Оригинальная «Мулан» не пыталась вылезти за рамки детского мультфильма, благодаря чему (вкупе с отличным сценарием, юмором, постановкой, музыкой и т. д.) и снискала у зрителей статус безусловной классики.