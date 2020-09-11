Нив Кэмпбелл подтвердила участие в фильме «Крик 5»

Несколько недель назад на официальном аккаунте фильма "Крик" в твиттере опубликовали первый тизер предстоящей пятой части культовой серии Уэса Крэйвена. Однако главной интригой для поклонников оставался вопрос, будет ли актриса Нив Кэмпбелл, игравшая Сидни Прескотт, снова участвовать в съемках, пишет Сплетник.
И вот Кэмпбелл выпустила заявление, в котором подтвердила, что вернется к своей культовой роли в пятом фильме франшизы.
Я безумно рада вернуться к роли Сидни Прескотт и снова оказаться в Вудсборо,
— прокомментировала Нив.
Ранее было объявлено, что к своим прежним ролям вернутся также Дэвид Аркетт (шериф Райли) и Кортни Кокс (журналистка Гейл Уэзерс). Кроме того, уже известны имена и новых актеров в кастинге — к съемочной группе присоединятся Мелисса Баррера, Джек Куэйд и Дженна Ортега.
Съемки новой части ужастика пройдут в Северной Каролине. Режиссерами на этот раз стали Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, а сценаристами выступят Гай Бусик и Джеймс Вандербилт. Производством картины занимаются студии Spyglass и Paramount Pictures.
Сюжет пятой части "Крика" пока держится в секрете, но ранее в прессе появлялись предположения, что в центре истории будет женщина (возможно, что сама Сидни), которая возвращается в родной город, чтобы распутать серию загадочных преступлений. Премьера ленты запланирована на 14 января 2022 года.