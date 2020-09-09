Ср, 9.09.2020

АКТЕРУ 60! ⟩ От ловеласа до многодетного отца. Две жизни Хью Гранта

PASADENA, CALIFORNIA - JANUARY 15: Hugh Grant of "The Undoing" speaks during the HBO segment of the 2020 Winter TCA Press Tour at The Langham Huntington, Pasadena on January 15, 2020 in Pasadena, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Amy Sussman/AFP

В фильмах артист часто перевоплощался в распутников и негодяев. По иронии судьбы, Хью Грант не отличался высокими моральными принципами и в реальности. Только после 50 он завязал с романами на одну ночь, стал папой, а потом пришел к роли мужа, пишет Стархит.

9 сентября 60 лет исполняется Хью Гранту, известному по картинам «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс» и «Джентльмены». Фильм за фильмом зрители наблюдали, как герои актера обманывали женщин, чтобы затащить их в постель, строили козни и отказывались создавать семью. Выдуманные сюжеты до боли напоминали реальность: Грант менял девушек как перчатки, заявлял, что не может находиться в комнате с чужими детьми дольше четырех минут, подчеркивал, что не желает вступать в брак.

Выходит, сам артист не подозревал, что однажды не просто станет отцом, а «войдет во вкус» и будет растить пятерых наследников. Правда, начало семейной истории положила случайность, а жениться звезда все равно не хотел до последнего.

Что же изменило мировоззрение самоуверенного актера? А главное — какая избранница сумела приручить холостяка, за которым закрепилась слава ловеласа и ненадежного человека?

ДЖЕНТЛЬМЕН И СЕКС-СИМВОЛ

Хью Джон Мунго был младшим ребенком в семье капитана Джеймса Мюррея Гранта и учительницы Финволы. Изучая фамильное древо будущего актера, можно обнаружить имена знаменитых графов и маркизов. Как и полагается выходцу из аристократического рода, Хью проводил много времени на охоте с дедом в Шотландии.

С детства окружающие называли Гранта красавцем, однако он был недоволен собой, считая миловидную внешность не слишком мужественной. Чтобы компенсировать «недостаток», мальчик лез в драки и радовался, когда на его лице появлялись новые боевые шрамы — символ силы.

Окончив школу, Хью поступил в колледж Оксфордского университета, намереваясь стать искусствоведом. О карьере актера юноша не задумывался до тех пор, пока не попал благодаря приятелю Майклу Хоффману в картину «Привилегированный». Уже тогда Грантом заинтересовались агенты, которые нутром чуяли, что перед ними будущая звезда кино.

После колледжа Хью играл в труппе комиков «Шутники из Норфолка», писал рецензии на книги и начал, но так и не закончил, авторский роман. Занятия литературой пришлось прервать, когда на артиста посыпались предложения об участии в сериалах. Одной из самых значимых ранних ролей стал Клайв в мелодраме «Морис», за игру в которой Грант удостоился Кубка Вольпи в Венеции. Неудивительно, что в следующем 1988 году актер засветился сразу в пяти фильмах.

Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"

ФОТО: Rights Managed/WORKING TITLE / STUDIO CANAL / R

В начале 90-х карьера Гранта набирала обороты: он сыграл Шопена в «Экспромте», Найджела в эротической драме Романа Полански «Горькая луна», Чарльза в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». Слава об артисте разнеслась по всему миру после выхода культовых картин «Ноттинг Хилл» и «Дневник Бриджит Джонс». Негодяй, романтик, самоуверенный ловелас — зрители были готовы наблюдать за мужчиной, попавшим в список самых сексуальных звезд, в любом амплуа.

Кадр из фильма "Реальная любовь"

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

В нулевых Грант сыграл премьер-министра Великобритании в «Реальной любви» и уже знакомого публике Дэниела Кливера в продолжении истории о Бриджит Джонс. А вот от роли Златопуста Локонса актер отказался, и в итоге персонажа саги о Гарри Поттере воплотил на экране Кеннет Брана. Впоследствии Хью сокрушался, что упустил интересного героя.

Успехом у британцев пользовался мини-сериал «Чрезвычайно английский скандал» с Грантом в главной роли. Последней нашумевшей работой для артиста стали «Джентльмены» Гая Ричи. Пронырливый репортер Флетчер в его исполнении впечатлил публику, правда, многие поклонники сетовали, что кумир заметно постарел. Что ж, годы не щадят даже голливудских красавчиков.

ЛИЗ ХЕРЛИ, ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ И МИМОЛЕТНЫЕ ИНТРИЖКИ

За кадром Хью оказался таким же Казановой, как и в своих знаменитых фильмах. Первым романом актера, о котором узнала пресса, были отношения с Элизабет Херли. Они встречались с конца 80-х, но только когда Херли пришла поддержать бойфренда на премьеру картины «Четыре свадьбы и одни похороны» в откровенном платье от Versace с булавками, тайное стало явным. Пару словно сглазили: уже через год после совместного выхода в свет Грант опозорился так, что любая девушка на месте Элизабет дала бы ему от ворот поворот. Полицейские уличили артиста в связи с проституткой.

Элизабет Херли

ФОТО: PBG/Empics Entertainment

Публичное порицание и штраф в 1180 долларов расстроили Хью не больше, чем слова возлюбленной о разбитом сердце. Однако вскоре Элизабет простила изменника, тем более, что отношения с ним приносили ей немалую пользу: Херли получила выгодный контракт с модельным агентством, начала чаще сниматься в кино. Со временем графики звезд перестали совпадать, что, по мнению поклонников, послужило причиной разрыва пары в 2000-м. По другим версиям, союз распался из-за появления у актрисы нового избранника, или же из-за нежелания Гранта жениться.

Это обоюдное и дружественное решение, — гласило официальное заявление о расставании. — Актеры продолжат совместно управлять общей кинокомпанией Simian Films, и они хотели бы подчеркнуть, что здесь нет никаких третьих сторон.

После 13 лет отношений с одной женщиной Хью почувствовал, что ему требуется передышка, и решил пуститься во все тяжкие. За несколько месяцев список его возлюбленных пополнился кучей имен: полька Кася Коморович, Сандра Буллок, партнерша по «Реальной любви» Мартина МакКачон, фитнес-инструктор Дана Вербицка, миллиардерша Джемайма Хан. По слухам, с последней ловелас расстался из-за романа с Дрю Бэрримор.

Сандра Буллок

ФОТО: Burt Harris/ZUMAPRESS.com

Казалось, Грант начисто забыл о границах дозволенного и приличиях, но при этом с иронией отмечал в интервью, что женщины не обращают на него внимания, хотя должны сходить с ума от его обаяния. Актер перестал притворяться английским джентльменом и принял образ негодяя, который создал сам. Кто мог подумать, что однажды этот бабник превратится в заботливого папу?

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ

В 51 сердцеед, не стремящийся заводить серьезных отношений, впервые стал отцом, что удивило многих коллег. Грант не скрывал, что когда «клеил» в ресторане симпатичную азиатку Тинглан Хонг, не подозревал, куда приведет его очередная интрижка. В итоге родилась малышка Табита Чжао Ши, второе имя которой означает «счастливый сюрприз». Но был ли он на самом деле счастливым, с учетом, что Хью никогда не приходил в восторг от детей?

На самом деле я был взволнован. Я подумал: что ж, притворюсь, что девочка мне импонирует, но блефовать не понадобилось. Мне очень нравится моя дочь. Она потрясающая. Изменила ли она мою жизнь? Не уверен, пока не очень. Но я очень рад, что она появилась, правда. И я чувствую, что стал лучше,

— говорил актер спустя год после рождения наследницы.

Тинглан ничего не требовала от артиста, но тот купил для нее и малышки дом в Фулхэме. Отцовство казалось звезде все более интересным опытом, так что он часто приезжал к новообретенной семье в гости. Очевидно, играть в заботливого папу Гранту понравилось: прошло чуть больше года, и любовница-китаянка подарила ему сына Феликса.

Счастлив сообщить, что у моей дочки теперь есть брат, — писал Хью в соцсетях. — Обожаю их обоих до полной утраты самоуважения.

Все бы ничего, вот только примерно в то же время, с разницей в несколько месяцев, у актера родился еще один сын, Джон Мунго Грант. С его мамой, шведским продюсером Анной Эберштайн, папарацци не раз заставали артиста на свиданиях. В отличие от Тинглан, которая сама попросила Хью добиться судебного запрета на вторжение в ее частную жизнь. Да-да, азиатка совсем не стремилась к легкой славе, наоборот — угрожала увезти детей в Китай, если хоть один репортер посмеет ее преследовать.

Грант и его жена Анна Эберштейн

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Анна и Хью регулярно появлялись вместе на публике, ездили отдыхать в Швецию и на испанские курорты. Поклонники сделали вывод, что, если у Тинглан не получилось затащить убежденного холостяка под венец, то уж Эберштайн это точно удастся. Так и вышло: к 2018 году продюсер успела подарить актеру еще двоих наследников и заключить с ним брак. Даже сам Грант не ожидал, насколько эти события перевернут его жизнь.

С удивлением осознал, что способен любить кого-то больше, чем себя, — говорил артист о пятерых детях. — В моем случае это совершенно неслыханно. Оказывается, люди, которые годами советовали мне создать семью, обещая, что родительские заботы излечат от бесконечных депрессий, были правы. Я жалею, что не послушал их раньше.

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