АКТЕРУ 60! ⟩ От ловеласа до многодетного отца. Две жизни Хью Гранта

9 сентября 60 лет исполняется Хью Гранту, известному по картинам «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс» и «Джентльмены». Фильм за фильмом зрители наблюдали, как герои актера обманывали женщин, чтобы затащить их в постель, строили козни и отказывались создавать семью. Выдуманные сюжеты до боли напоминали реальность: Грант менял девушек как перчатки, заявлял, что не может находиться в комнате с чужими детьми дольше четырех минут, подчеркивал, что не желает вступать в брак.

Выходит, сам артист не подозревал, что однажды не просто станет отцом, а «войдет во вкус» и будет растить пятерых наследников. Правда, начало семейной истории положила случайность, а жениться звезда все равно не хотел до последнего.

Что же изменило мировоззрение самоуверенного актера? А главное — какая избранница сумела приручить холостяка, за которым закрепилась слава ловеласа и ненадежного человека?

ДЖЕНТЛЬМЕН И СЕКС-СИМВОЛ

Хью Джон Мунго был младшим ребенком в семье капитана Джеймса Мюррея Гранта и учительницы Финволы. Изучая фамильное древо будущего актера, можно обнаружить имена знаменитых графов и маркизов. Как и полагается выходцу из аристократического рода, Хью проводил много времени на охоте с дедом в Шотландии.

С детства окружающие называли Гранта красавцем, однако он был недоволен собой, считая миловидную внешность не слишком мужественной. Чтобы компенсировать «недостаток», мальчик лез в драки и радовался, когда на его лице появлялись новые боевые шрамы — символ силы.

Окончив школу, Хью поступил в колледж Оксфордского университета, намереваясь стать искусствоведом. О карьере актера юноша не задумывался до тех пор, пока не попал благодаря приятелю Майклу Хоффману в картину «Привилегированный». Уже тогда Грантом заинтересовались агенты, которые нутром чуяли, что перед ними будущая звезда кино.

После колледжа Хью играл в труппе комиков «Шутники из Норфолка», писал рецензии на книги и начал, но так и не закончил, авторский роман. Занятия литературой пришлось прервать, когда на артиста посыпались предложения об участии в сериалах. Одной из самых значимых ранних ролей стал Клайв в мелодраме «Морис», за игру в которой Грант удостоился Кубка Вольпи в Венеции. Неудивительно, что в следующем 1988 году актер засветился сразу в пяти фильмах.

Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс" ФОТО: Rights Managed/WORKING TITLE / STUDIO CANAL / R

В начале 90-х карьера Гранта набирала обороты: он сыграл Шопена в «Экспромте», Найджела в эротической драме Романа Полански «Горькая луна», Чарльза в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». Слава об артисте разнеслась по всему миру после выхода культовых картин «Ноттинг Хилл» и «Дневник Бриджит Джонс». Негодяй, романтик, самоуверенный ловелас — зрители были готовы наблюдать за мужчиной, попавшим в список самых сексуальных звезд, в любом амплуа.

Кадр из фильма "Реальная любовь" ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures