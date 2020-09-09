АКТЕРУ 60! ⟩ От ловеласа до многодетного отца. Две жизни Хью Гранта

В фильмах артист часто перевоплощался в распутников и негодяев. По иронии судьбы, Хью Грант не отличался высокими моральными принципами и в реальности. Только после 50 он завязал с романами на одну ночь, стал папой, а потом пришел к роли мужа, пишет Стархит.
9 сентября 60 лет исполняется Хью Гранту, известному по картинам «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс» и «Джентльмены». Фильм за фильмом зрители наблюдали, как герои актера обманывали женщин, чтобы затащить их в постель, строили козни и отказывались создавать семью. Выдуманные сюжеты до боли напоминали реальность: Грант менял девушек как перчатки, заявлял, что не может находиться в комнате с чужими детьми дольше четырех минут, подчеркивал, что не желает вступать в брак.
Выходит, сам артист не подозревал, что однажды не просто станет отцом, а «войдет во вкус» и будет растить пятерых наследников. Правда, начало семейной истории положила случайность, а жениться звезда все равно не хотел до последнего.
Что же изменило мировоззрение самоуверенного актера? А главное — какая избранница сумела приручить холостяка, за которым закрепилась слава ловеласа и ненадежного человека?
ДЖЕНТЛЬМЕН И СЕКС-СИМВОЛ
Хью Джон Мунго был младшим ребенком в семье капитана Джеймса Мюррея Гранта и учительницы Финволы. Изучая фамильное древо будущего актера, можно обнаружить имена знаменитых графов и маркизов. Как и полагается выходцу из аристократического рода, Хью проводил много времени на охоте с дедом в Шотландии.
С детства окружающие называли Гранта красавцем, однако он был недоволен собой, считая миловидную внешность не слишком мужественной. Чтобы компенсировать «недостаток», мальчик лез в драки и радовался, когда на его лице появлялись новые боевые шрамы — символ силы.
Окончив школу, Хью поступил в колледж Оксфордского университета, намереваясь стать искусствоведом. О карьере актера юноша не задумывался до тех пор, пока не попал благодаря приятелю Майклу Хоффману в картину «Привилегированный». Уже тогда Грантом заинтересовались агенты, которые нутром чуяли, что перед ними будущая звезда кино.
После колледжа Хью играл в труппе комиков «Шутники из Норфолка», писал рецензии на книги и начал, но так и не закончил, авторский роман. Занятия литературой пришлось прервать, когда на артиста посыпались предложения об участии в сериалах. Одной из самых значимых ранних ролей стал Клайв в мелодраме «Морис», за игру в которой Грант удостоился Кубка Вольпи в Венеции. Неудивительно, что в следующем 1988 году актер засветился сразу в пяти фильмах.
В начале 90-х карьера Гранта набирала обороты: он сыграл Шопена в «Экспромте», Найджела в эротической драме Романа Полански «Горькая луна», Чарльза в комедии «Четыре свадьбы и одни похороны». Слава об артисте разнеслась по всему миру после выхода культовых картин «Ноттинг Хилл» и «Дневник Бриджит Джонс». Негодяй, романтик, самоуверенный ловелас — зрители были готовы наблюдать за мужчиной, попавшим в список самых сексуальных звезд, в любом амплуа.
В нулевых Грант сыграл премьер-министра Великобритании в «Реальной любви» и уже знакомого публике Дэниела Кливера в продолжении истории о Бриджит Джонс. А вот от роли Златопуста Локонса актер отказался, и в итоге персонажа саги о Гарри Поттере воплотил на экране Кеннет Брана. Впоследствии Хью сокрушался, что упустил интересного героя.
Успехом у британцев пользовался мини-сериал «Чрезвычайно английский скандал» с Грантом в главной роли. Последней нашумевшей работой для артиста стали «Джентльмены» Гая Ричи. Пронырливый репортер Флетчер в его исполнении впечатлил публику, правда, многие поклонники сетовали, что кумир заметно постарел. Что ж, годы не щадят даже голливудских красавчиков.
ЛИЗ ХЕРЛИ, ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ И МИМОЛЕТНЫЕ ИНТРИЖКИ
За кадром Хью оказался таким же Казановой, как и в своих знаменитых фильмах. Первым романом актера, о котором узнала пресса, были отношения с Элизабет Херли. Они встречались с конца 80-х, но только когда Херли пришла поддержать бойфренда на премьеру картины «Четыре свадьбы и одни похороны» в откровенном платье от Versace с булавками, тайное стало явным. Пару словно сглазили: уже через год после совместного выхода в свет Грант опозорился так, что любая девушка на месте Элизабет дала бы ему от ворот поворот. Полицейские уличили артиста в связи с проституткой.
Публичное порицание и штраф в 1180 долларов расстроили Хью не больше, чем слова возлюбленной о разбитом сердце. Однако вскоре Элизабет простила изменника, тем более, что отношения с ним приносили ей немалую пользу: Херли получила выгодный контракт с модельным агентством, начала чаще сниматься в кино. Со временем графики звезд перестали совпадать, что, по мнению поклонников, послужило причиной разрыва пары в 2000-м. По другим версиям, союз распался из-за появления у актрисы нового избранника, или же из-за нежелания Гранта жениться.
Это обоюдное и дружественное решение, — гласило официальное заявление о расставании. — Актеры продолжат совместно управлять общей кинокомпанией Simian Films, и они хотели бы подчеркнуть, что здесь нет никаких третьих сторон.
После 13 лет отношений с одной женщиной Хью почувствовал, что ему требуется передышка, и решил пуститься во все тяжкие. За несколько месяцев список его возлюбленных пополнился кучей имен: полька Кася Коморович, Сандра Буллок, партнерша по «Реальной любви» Мартина МакКачон, фитнес-инструктор Дана Вербицка, миллиардерша Джемайма Хан. По слухам, с последней ловелас расстался из-за романа с Дрю Бэрримор.
Казалось, Грант начисто забыл о границах дозволенного и приличиях, но при этом с иронией отмечал в интервью, что женщины не обращают на него внимания, хотя должны сходить с ума от его обаяния. Актер перестал притворяться английским джентльменом и принял образ негодяя, который создал сам. Кто мог подумать, что однажды этот бабник превратится в заботливого папу?
МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ
В 51 сердцеед, не стремящийся заводить серьезных отношений, впервые стал отцом, что удивило многих коллег. Грант не скрывал, что когда «клеил» в ресторане симпатичную азиатку Тинглан Хонг, не подозревал, куда приведет его очередная интрижка. В итоге родилась малышка Табита Чжао Ши, второе имя которой означает «счастливый сюрприз». Но был ли он на самом деле счастливым, с учетом, что Хью никогда не приходил в восторг от детей?
На самом деле я был взволнован. Я подумал: что ж, притворюсь, что девочка мне импонирует, но блефовать не понадобилось. Мне очень нравится моя дочь. Она потрясающая. Изменила ли она мою жизнь? Не уверен, пока не очень. Но я очень рад, что она появилась, правда. И я чувствую, что стал лучше,
— говорил актер спустя год после рождения наследницы.
Тинглан ничего не требовала от артиста, но тот купил для нее и малышки дом в Фулхэме. Отцовство казалось звезде все более интересным опытом, так что он часто приезжал к новообретенной семье в гости. Очевидно, играть в заботливого папу Гранту понравилось: прошло чуть больше года, и любовница-китаянка подарила ему сына Феликса.
Счастлив сообщить, что у моей дочки теперь есть брат, — писал Хью в соцсетях. — Обожаю их обоих до полной утраты самоуважения.
Все бы ничего, вот только примерно в то же время, с разницей в несколько месяцев, у актера родился еще один сын, Джон Мунго Грант. С его мамой, шведским продюсером Анной Эберштайн, папарацци не раз заставали артиста на свиданиях. В отличие от Тинглан, которая сама попросила Хью добиться судебного запрета на вторжение в ее частную жизнь. Да-да, азиатка совсем не стремилась к легкой славе, наоборот — угрожала увезти детей в Китай, если хоть один репортер посмеет ее преследовать.
Анна и Хью регулярно появлялись вместе на публике, ездили отдыхать в Швецию и на испанские курорты. Поклонники сделали вывод, что, если у Тинглан не получилось затащить убежденного холостяка под венец, то уж Эберштайн это точно удастся. Так и вышло: к 2018 году продюсер успела подарить актеру еще двоих наследников и заключить с ним брак. Даже сам Грант не ожидал, насколько эти события перевернут его жизнь.
С удивлением осознал, что способен любить кого-то больше, чем себя, — говорил артист о пятерых детях. — В моем случае это совершенно неслыханно. Оказывается, люди, которые годами советовали мне создать семью, обещая, что родительские заботы излечат от бесконечных депрессий, были правы. Я жалею, что не послушал их раньше.