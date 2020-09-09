Семейство Кардашьян закрывает свое шоу после 14 лет на телевидении

С тяжелым сердцем мы прощаемся с шоу "Семейство Карадшьян". Спустя 14 лет, 20 сезонов, сотни серий и несколько дополнительных шоу мы всей семьей решили закончить это особенное путешествие. Мы безмерно благодарны всем, кто следил за нами все эти годы – в хорошие и плохие времена, в счастье, слезах, в отношениях с детьми. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания и помнить всех, кого встретили на своем пути,