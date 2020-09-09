Новые правила для претендентов на «Оскар»: в фильмах должны быть темнокожие, женщины, азиаты и геи

Американская киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Теперь как минимум один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Кроме того, треть исполнителей второстепенных ролей должна быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития, пишет Супер.