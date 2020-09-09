Новые правила для претендентов на «Оскар»: в фильмах должны быть темнокожие, женщины, азиаты и геи

Американская киноакадемия представила новые требования для картин, претендующих на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Теперь как минимум один из главных или важных второстепенных героев должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение. Кроме того, треть исполнителей второстепенных ролей должна быть женщинами, представителями небелого населения, ЛГБТК+ или людьми с особенностями физического или ментального развития, пишет Супер.
Кроме того, представители меньшинств должны составлять треть команды фильма, а также занимать по крайней мере две творческие руководящие должности, а сама студия, выпустившая фильм, должна предоставлять возможности платной стажировки, обучения и работы представителям этих групп.
Новые правила начнут действовать с 2024 года. Картина должна соответствовать по крайне мере одной из четырех категорий, чтобы получить «Оскар». Ранее киноакадемию регулярно обвиняли в расизме и сексизме, поскольку в главных номинациях редко были представлены небелые люди и женщины. Новые правила, по мнению организаторов, помогут киноиндустрии в борьбе за равенство.