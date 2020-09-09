Пять крутых фильмов с Адамом Сэндлером ко дню его 54-летия

Талант смешить людей Адам Сэндлер обнаружил в себе еще со школьных лет, а во время учебы в Нью-Йоркском университете регулярно выступал в клубах и кампусах. Не удивительно, что дебютом в кино для Адама Сэндлера стала роль в комедии "Всех за борт". Он сыграл начинающего стендап-комедианта, который устраивается работать на круизный лайнер официантом, надеясь в итоге занять место комика. Сейчас на счету актера участие более, чем в 50 фильмах.

"Миллионер поневоле"

Испытание большими деньгами не просто выдержать. Особенно, когда они законным образом пришли в жизнь. Так и случилось в жизни Лонгфелло Дидза, роль которого сыграл Адам Сэндлер. Стихи Дидза самые лучшие в городе, а пицца в его исполнении получается такая вкусная, что невозможно оторваться. Все меняется, когда его покойный дядя оставляет ему в наследство 40 миллиардов долларов. Но это еще не все. Лонгфелло также унаследовал от дяди медиаимперию, футбольную и баскетбольную команды и транспорт – личный вертолет.

Знакомые завидуют, пресса проявляет повышенный интерес. Журналистка и сногсшибательная красотка Бейб Беннет решает окрутить новоиспеченного богатого холостяка.

"Все или ничего"

Как часто человек готов пойти на уступки и сыграть в поддавки с тем, кто по воле случая в определенный момент времени сильнее его? Такой урок преподнесла судьба Полу Кру (Адам Сэндлер) профессиональному футболисту, который попал в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Однажды начальник тюрьмы Хэйзен задумывает организовать матч между заключенными и охранниками. Он предоставляет Полу возможность собрать свою команду, но взамен называет свои условия. Если Пол с его командой сумеют выиграть, Хэйзен поможет уменьшить его тюремный срок. Пол начинает готовить команду к игре, однако ради победы ему придется поступиться собственными принципами. Решится ли на это Пол?

"Одноклассники"

Чемпионат по баскетболу в конце 70-х годов. Пять друзей: Ленни, Эрик, Курт, Маркус и Роб одержали блестящую победу под руководством их тренера. В связи с этим он снял дом у озера и организовал вечеринку в честь победы, а его поздравительная речь надолго осталась в памяти друзей. Вскоре друзья окончили школу и их жизненные пути, как это часто бывает, разошлись.