ТОП-10 самых ожидаемых сериалов осени

Этой осенью зрителей ждут сюрпризы от создателей таких нашумевших сериалов, как «Секс в большом городе» и «Большая маленькая ложь», появление Николь Кидман и Хью Гранта в захватывающей драме и даже сериальный приквел к культовому роману «Пролетая над гнездом кукушки». Кроме того, нас порадует спин-офф «Ходячих мертвецов» и появление легендарных Маргарет Тэтчер и принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала «Корона», пишет «Сегодня».
«Все существа, большие и малые» (2020)
Премьера: 1 сентября
Перезапуск британского телесериала, который основан на мемуарах ветеринара Альфа Уайта (псевдоним Джеймс Хэрриот) и выходил в 70-е и 80-е годы. Действие нового сериала разворачивается в 1930-1940-х и рассказывает о жизни ветеринара, работающего в деревне Йоркшира.
«Вдали»
Премьера: 4 сентября
Звезда «Малышки на миллион» и драмы «P. S. Я люблю тебя» Хилари Суэнк выступает в роли командира-астронавтки Эммы Грин, которая отправляется в опасное путешествие на Марс. Это история не столько о космических странствиях, сколько о человеческих взаимоотношениях, ведь на Земле у Эммы остались любящие ее муж и дочь-подросток.
«Рэтчед»
Премьера: 18 сентября
Громкая новинка осени – сериал «Рэтчед», в основу которого лег знаменитый роман «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. В центре сюжета – история медсестры Рэтчед, которая «эволюционирует» из обыкновенного медработника в настоящего социопата.
Во главе проекта стоит Райан Мерфи – создатель таких ярких проектов, как «Американская история преступлений», «Хор», «Политик», «Голливуд».
«Эмили в Париже»
Премьера: 2 октября
Сериал в жанре драмеди от сценариста серии «Секс в большом городе» и «Беверли-Хиллз, 90210» Даррена Стара повествует об Эмили, которая работает в Чикаго маркетологом. Однажды Эмили получает уникальный шанс работать в престижной компании в Париже. Уверенная в своих мечтах героиня переезжает в Европу и начинает совершенно новую для себя жизнь.
Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами»
Премьера: 4 октября.
Спин-офф популярного сериала «Ходячие мертвецы» повествует о девушках-подростках, выросших в новой для человечества реальности, когда мир уже постигла пандемия. Катастрофическое событие вынуждает их покинуть привычную зону безопасности и отправиться за пределы стены.
«Отыграть назад»
Премьера: 25 октября
Одна из самых долгожданных новинок осени – мини-сериал от создателя «Большой маленькой лжи» и «Законов Лос-Анджелеса» Дэвида Эдварда Келли и режиссера триллера «Птичий короб» Сюзанны Бир. В главных ролях – великолепные Николь Кидман и Хью Грант. В центре сюжета женщина-терапевт по имени Грейс, у которой есть все для счастья: любимая семья и счастливая богатая жизнь. Однако в один момент все меняется, когда муж Грейс таинственно исчезает. Вскоре выясняется, что он стал подозреваемым в ужасном преступлении, и теперь Грейс тоже вовлечена в эту историю.
«Мандалорец» (2-й сезон)
Премьера: 30 октября на Disney+.
Первый сезон «Мандалорца» не просто так привлек внимание зрителей – это первый сериал вселенной «Звездных войн», и реализован он был достаточно успешно. Поэтому, несомненно, зрители с нетерпением ждали новостей о продлении сериала.
Главный герой – сирота, который был воспитан воинами с планеты Мандалор. После того как Империя устроила погром мандалорцев, они зарабатывают на жизнь, выполняя различные поручения.
В конце первого сезона главные герои сбежали от офицера Имперского бюро безопасности, на них была открыта настоящая охота.
«Темные начала» (2-й сезон)
Во втором сезоне нашумевшего фэнтези-сериала главную героиню Лиру Белакву и ее друзей ждет еще больше опасных приключений. Работа над вторым сезоном стартовала сразу же после завершения первого, который вышел на экраны в ноябре прошлого года.
Сериал снят по трилогии британского писателя Филиппа Пулмана, и в основу предстоящего сезона легла его книга «Чудесный нож». Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, съемки которых прошли в Уэльсе – живописной части Великобритании. Все персонажи первого сезона появятся и во втором, но к касту присоединился еще один актер – Амир Уилсон («Таинственный сад»). Главная героиня Лира будет помогать его персонажу Уиллу найти пропавшего отца.
Выход нового сезона запланирован на ноябрь 2020 года.
«Корона» (4-й сезон)
Премьера: 15 ноября.
Предполагается, что события четвертого сезона охватывают период от конца семидесятых до начала девяностых годов. Как сообщает The Times, в эпизодах будут представлены разногласия королевы и Маргарет Тэтчер, когда та была премьер-министром в столь бурный период для королевской семьи, – конфликт между ними из-за апартеида в Южной Африке, а также значимые политические события того времени: забастовка шахтеров и Фолклендская война 1982 года.
«Бриджертон»
Премьера: дата пока не заявлена.
Сериал от создательницы «Анатомии страсти», «Частной практики» и «Как избежать наказания за убийство» Шонды Раймс основан на серии книг американской писательницы Джулии Куинн. Действие сюжета разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре сюжета – семья Бриджертон, достаточно уважаемая в обществе. В первых эпизодах зрители познакомятся с герцогом Бассетом, завидным холостяком, который не желает вступать в брак. Дафна из семьи Бриджертон тоже не готова брать на себя обязательства жены, поэтому парочка начинает встречаться только для вида.