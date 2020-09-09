ТОП-10 самых ожидаемых сериалов осени

«Все существа, большие и малые» (2020)

Премьера: 1 сентября

Перезапуск британского телесериала, который основан на мемуарах ветеринара Альфа Уайта (псевдоним Джеймс Хэрриот) и выходил в 70-е и 80-е годы. Действие нового сериала разворачивается в 1930-1940-х и рассказывает о жизни ветеринара, работающего в деревне Йоркшира.

«Вдали»

Премьера: 4 сентября

Звезда «Малышки на миллион» и драмы «P. S. Я люблю тебя» Хилари Суэнк выступает в роли командира-астронавтки Эммы Грин, которая отправляется в опасное путешествие на Марс. Это история не столько о космических странствиях, сколько о человеческих взаимоотношениях, ведь на Земле у Эммы остались любящие ее муж и дочь-подросток.

«Рэтчед»

Премьера: 18 сентября

Громкая новинка осени – сериал «Рэтчед», в основу которого лег знаменитый роман «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. В центре сюжета – история медсестры Рэтчед, которая «эволюционирует» из обыкновенного медработника в настоящего социопата.

Во главе проекта стоит Райан Мерфи – создатель таких ярких проектов, как «Американская история преступлений», «Хор», «Политик», «Голливуд».

«Эмили в Париже»

Премьера: 2 октября

Кадр из фильма "Эмили в париже" ФОТО: скриншот с youtube.com

Сериал в жанре драмеди от сценариста серии «Секс в большом городе» и «Беверли-Хиллз, 90210» Даррена Стара повествует об Эмили, которая работает в Чикаго маркетологом. Однажды Эмили получает уникальный шанс работать в престижной компании в Париже. Уверенная в своих мечтах героиня переезжает в Европу и начинает совершенно новую для себя жизнь.

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов.

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами»

Премьера: 4 октября.

Спин-офф популярного сериала «Ходячие мертвецы» повествует о девушках-подростках, выросших в новой для человечества реальности, когда мир уже постигла пандемия. Катастрофическое событие вынуждает их покинуть привычную зону безопасности и отправиться за пределы стены.

«Отыграть назад»

Премьера: 25 октября

Одна из самых долгожданных новинок осени – мини-сериал от создателя «Большой маленькой лжи» и «Законов Лос-Анджелеса» Дэвида Эдварда Келли и режиссера триллера «Птичий короб» Сюзанны Бир. В главных ролях – великолепные Николь Кидман и Хью Грант. В центре сюжета женщина-терапевт по имени Грейс, у которой есть все для счастья: любимая семья и счастливая богатая жизнь. Однако в один момент все меняется, когда муж Грейс таинственно исчезает. Вскоре выясняется, что он стал подозреваемым в ужасном преступлении, и теперь Грейс тоже вовлечена в эту историю.

«Мандалорец» (2-й сезон)

Премьера: 30 октября на Disney+.

Первый сезон «Мандалорца» не просто так привлек внимание зрителей – это первый сериал вселенной «Звездных войн», и реализован он был достаточно успешно. Поэтому, несомненно, зрители с нетерпением ждали новостей о продлении сериала.

Главный герой – сирота, который был воспитан воинами с планеты Мандалор. После того как Империя устроила погром мандалорцев, они зарабатывают на жизнь, выполняя различные поручения.