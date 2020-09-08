Пять крутых мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми

Отвлекитесь на пару часов от забот ежедневных и устройте с детками совместный просмотр увлекательной и зачастую поучительной истории.

"Гномео и Джульетта"

Так бывает, что соседи не всегда дружат друг с другом. Вечно соперничающие между собой мистер Капулетти и миссис Монтекки даже не замечают насколько у них много общего. Оба увлечены садоводством, им обоим нравятся гипсовые гномы, фигурки которых украшают их красивые сады. Но стоит им только отвернуться, как Красные гномы из сада Капулетти и Синие из сада Монтекки оживают и продолжают вражду хозяев.

Однажды мистер Капулетти и миссис Монтекки разъезжаются по своим делам, а их садовые гномы оживают. Они чувствуют себя полноценными хозяевами и продолжают вражду между собой. Но любовь может примирить даже самых воинственно настроенных противников. Так случилось, что парочка романтически настроенных гномов встретились, влюбились друг в друга с первого взгляда, и их совершенно не волнует, что они из вражеских лагерей.

"Семейка Аддамс"

Хорошо, если знаешь и понимаешь своих соседей. А если попадется семейка сродни Аддамсам, где папа обожает гулять при плохой погоде, мама считает черный цвет самым ярким и красивым, для детей кладбище – любимая площадка для игр, а бабушка перед сном выпивает несколько капель яда… Эпатажно-странные люди, казалось бы…

Странная и загадочная для окружающих семейка Аддамсов заставила не на шутку обеспокоиться жителей городка, который раскинулся у подножья холма. Когда жители выяснили, что на холме живет семья совершенно непохожая на них, они постарались сделать максимально возможное, чтобы Аддамсы стали такими же как и все. А вот смогут ли Аддамсы защитить свое право на очаровательную и раскрепощенную странность? Защитить право быть собой?

"Король Слон"

Слоненок Счастливчик в будущем обязательно станет королем. Его папа – грозный король джунглей, который за свои подвиги пользуется безграничным авторитетом. К сожалению, пока Счастливчик далек от качеств, присущих главе королевства. Он добрый и уступчивый, немного боязливый и у него никак не получается пройти королевские испытания, чем он и вызывает насмешки своих сородичей. Эти обстоятельства очень огорчают короля и, несмотря на свою любовь к сыну, он сомневается в его способности возглавить королевство.

Но однажды все меняется. В джунгли пришли безжалостные охотники за бивнями и взяли почти всех слонов в плен. Счастливчик, как будущий наследник обязан защитить своих сородичей. Ему придется пройти много испытаний: побороть свои страхи и даже сразиться с тиграми, а также победить в турнире с претендентами на трон. Можно ли справиться с такими сложностями в одиночку? Счастливчику придут на помощь его новые друзья, ведь теперь они – команда.

"Трон эльфов"