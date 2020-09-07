«Ты что-нибудь понял?» Отсылки, теории, факты и все, что вы не заметили в фильме Tenet

Символизм здесь понятен: очевидно, что встреча героев не была случайной, ведь именно Протагонист, основав Tenet, в будущем завербовал Нила и снабдил его всей необходимой информацией для помощи себе в прошлом и ликвидации «отца года» Андрея Сатора, готового убить своего сына вместе со всем человечеством. Однако зрители пошли дальше, прихватив фразу Нила о долгой дружбе с Протагонистом, выкрашенные в светлый цвет (как у Макса) волосы Паттинсона и волнение его героя за Кэт.

Кто такой Нил?

Учитывая все вышесказанное, большинство зрителей сошлись на мнении, что Нил — повзрослевший сын Кэт и Андрея. В этом вопросе Нолан ничего не отрицал и не подтверждал, но изо всех сил намекал. Рассказывая о персонаже, он не говорил, что Нил — его настоящее имя: «Мы думаем, что его зовут Нил. С этими личностями никогда нельзя быть уверенными».

Но нам даже не надо предполагать, что малыш Макс взял первый попавшийся псевдоним, чтобы никого не путать в своем будущем и всеобщем прошлом, ведь Нил — это инвертированный Макс. Объясняем: полное имя мальчика (с вероятностью 99%) — Максимилиан (Maximilien). Нил пишется так: Neil. Вы знаете, что делать.

По другой теории: Макс — это маленький герой Аарона Тейлора-Джонсона. Пруфов никаких, но почему бы и нет.

«Довод» — сиквел «Начала»?

Поклонники Нолана часто пытаются объединить его фильмы в одну киновселенную, что было бы увлекательно, но совсем не совпадает с намерениями самого Кристофера. Кто-то уже отчаялся искать в новом фильме отсылки к «Темному рыцарю» и дошел до того, что фраза Андрея «Посмотри на меня!» повторяет реплику Джокера. Жаль, что Кэт при встрече с мужем не спросила: «Хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы?», ведь тогда у поиска пасхалок было бы хоть какое-то основание. Все-таки «Довод» — не сиквел, а скорее троюродный брат «Начала», дедушка «Интерстеллара» и внучатый племянник «Мементо».

Реалистичность

Насколько невероятен сюжет «Довода», настолько же «настоящими» были его съемки. В некоторых ромкомах компьютерной графики больше, чем в этом блокбастере о путешествиях во времени: даже взорванный самолет Нолан решил сделать настоящим, потому что может. Большинство трюков в ленте выполняли сами актеры, в том числе самый трудный — проговаривать свои реплики задом наперед, и, хотя на съемках зрелищной погони были задействованы десятки каскадеров, Роберту Паттинсону тоже пришлось поучиться полуэкстремальному вождению (наверняка полученные навыки пригодятся за рулем Бэтмобиля).

Кадр из трейлера к фильму "Довод". ФОТО: Скриншот с видео

Камео Нолана

За саундтрек «Довода» отвечал не Ханс Циммер, что в случае с Ноланом само по себе сенсационно, а автор музыки к «Черной пантере» и «Веному» Людвиг Йоранссон. Из-за пандемии весь саунд создавали в самоизоляции — возможно, поэтому получилось так устрашающе депрессивно. Интересно, что даже саундтрек Нолан использовал для реализации своей задумки: в нужных местах музыка играет задом наперед, чтобы подчеркнуть инвертированность момента. Более того, Кристофер вложил в звучание свою лепту: это он местами дышал в микрофон, когда вы думали «Кто это там дышит в микрофон?»