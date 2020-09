«Помни», «Престиж», «Начало»: Нолан объяснил, почему предпочитает называть свои фильмы одним словом

«Как по мне, в названиях всегда есть что-то неоднозначное, поэтому к их выбору нельзя подходить слишком осознанно. Заголовок призван выразить что-то о фильме. В случае с масштабными картинами это в некотором смысле создание нового бренда. Я всегда тяготел к тому, чтобы выражаться максимально просто. Например, когда я писал сценарий к «Преследованию», проект изначально назывался The Following, но в итоге мы избавились от The. Думаю, из этого и возник мой интерес к тому, чтобы делать названия предельно короткими и содержательными. Впрочем, в конечном счете все сводится к инстинкту. Это попытки создать что-то захватывающее, чем хотелось бы поделиться с миром», делится портал Popcornnews.