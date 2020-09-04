«Помни», «Престиж», «Начало»: Нолан объяснил, почему предпочитает называть свои фильмы одним словом

Кристофер Нолан уже давно завоевал статус одного из самых оригинальных и успешных режиссеров современности. На его счету масса успешных блокбастеров, которые отличаются неожиданными сюжетными поворотами – это именно то, что так по нраву публике. При этом можно заметить, что зачастую проекты Нолана имеют максимально лаконичные названия, состоящие из одного слова: «Преследование», «Помни», «Бессонница», «Престиж», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и теперь вот «Довод». Став гостем подкаста ReelBlend режиссер рассказал, почему он избрал именно такой подход:

«Как по мне, в названиях всегда есть что-то неоднозначное, поэтому к их выбору нельзя подходить слишком осознанно. Заголовок призван выразить что-то о фильме. В случае с масштабными картинами это в некотором смысле создание нового бренда. Я всегда тяготел к тому, чтобы выражаться максимально просто. Например, когда я писал сценарий к «Преследованию», проект изначально назывался The Following, но в итоге мы избавились от The. Думаю, из этого и возник мой интерес к тому, чтобы делать названия предельно короткими и содержательными. Впрочем, в конечном счете все сводится к инстинкту. Это попытки создать что-то захватывающее, чем хотелось бы поделиться с миром», делится портал Popcornnews.