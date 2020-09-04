Вышел еще один трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом

Главная роль спецагента в картине уже пятый раз подряд досталась Дэниелу Крейгу, а его партнерами по съемочной площадке стали Леа Сейду, Рами Малек, Ана де Армас и многие другие. Режиссером новой части фильма про агента 007 выступил Кэри Фукунага, известный зрителям по работе над картиной "Оно" (It) и сериалом "Настоящий детектив" (True Detective).

Многие пользователи сети, уже оценившие двухминутный трейлер, шутят, что в новом фильме герой Крейга будет только стрелять и выпивать в баре. На самом же деле сюжет новой части бондианы довольно лихо закручен. Джеймс Бонд возвращается на службу после отставки по просьбе своего старого друга, который просит его помочь разыскать похищенного ученого. Параллельно герой Крейга противостоит главному злодею, которого в картине сыграл Рами Малек, и пытается раскрыть тайну своей возлюбленной (в исполнении Сейду), как-то связанной с опасным врагом.

Изначально "Не время умирать" должен был выйти на экраны еще этой весной, однако премьера фильма была отложена из-за пандемии коронавируса. Теперь же, когда кинотеатры снова открылись, у зрителей наконец появилась возможность оценить новый боевик о приключениях агента 007: мировая премьера фильма состоится 11 ноября, а российская — 19-го.