«Ему было ужасно больно»: агент Чедвика Боузмана объяснил, почему актер годами держал смертельный диагноз в секрете

Во время съемок одного из последних фильмов Чедвику было ужасно больно. Он просто проживал свою актерскую жизнь на полную и использовал свое время, чтобы оставить след в жизни людей. Чед был очень мудрым, много знал, был таким наполненным, что не собирался позволять болезни себя остановить,