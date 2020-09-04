Роберт Дауни-младший завершил все проекты с киновселенной Marvel

Отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся его проекты с киностудией, он сообщил, что все они закончены.

Ранее в прессе писали о том, что Роберт Дауни-младший может появиться в новой картине киновселенной «Черная вдова» в образе Железного человека. Его партнершей по площадке должна была стать Скарлетт Йоханссон.