Дуэйн «Скала» Джонсон с маленькими детьми и женой тяжело переболел коронавирусом

Я, моя жена Лорен, а также мои маленькие дочки – все мы получили положительный результат теста на COVID-19. Хочу сказать вам, что это была одна из самых сложных и тяжелых вещей, которые нам когда-либо приходилось пережить, как семье. И лично для меня – тоже,