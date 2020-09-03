Открылся 77-й Венецианский кинофестиваль: семь самых ожидаемых фильмов

Венецианский кинофестиваль в этом году бросил настоящий вызов пандемии. В отличие от других крупных киносмотров, как например Каннский и кинофестиваль в Карловых Варах, организаторы решили не переносить мероприятие. За всю 90-летнюю историю Венецианского кинофестиваля его отменяли всего несколько раз.

Однако пандемия повлияла на формат кинособытия, и в этом году не будет представлено несколько громких премьер, места в зале заполнены лишь на половину, введен запрет на нахождение в зоне красной дорожки для зрителей и журналистов, обязательно ношение масок и многое другое.

В основной конкурсной программе 18 кинокартин будут бороться за "Золотого льва", и почти половина из них снята женщинами-режиссерами. Откроет кинофестиваль фильм "Фамильный узел" (Lacci/The Ties) итальянского режиссера Даниэле Лукетти. Главные награды вручит международное жюри, которое в этом году возглавляет актриса Кейт Бланшетт.

Пока на острове Лидо стартует грандиозное открытие Венецианского кинофестиваля, Сегодня.Lifestyle рассказывают о самых ожидаемых фильмах, представленных в его программе в этом году.

Nomadland, режиссер Хлоя Чжао

Американская драматическая кинолента с Фрэнсис МакДорманд в главной роли. Фильм повествует о женщине, которая садится в свой фургон и уезжает в путешествие по Америке после экономического краха в одном городке штата Невада. Героиня становится своего рода кочевницей, исследуя жизнь за пределами привычного общества.

"Снега больше никогда не будет" (Śniegu już nigdy nie będzie), режиссеры Малгожата Шумовская, Михал Энглерт

Комедийная польская драма об украинском иммигранте, которую выдвинули на "Оскар", представлена в основной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Сюжет фильма повествует об украинском иммигранте, который работает массажистом в Польше. Его сыграл актер – звезда американского сериала "Очень странные дела" Алек Утгофф, который и сам родился в Киеве, а его отец родом из Крыма.

"Любовники" (Amants), режиссер Николь Гарсиа

Триллер французского режиссера, сценариста и актрисы Николь Гарсиа повествует о неразлучной паре – Саймоне и Лизе. Они были влюблены друг в друга с подросткового возраста, но после трагедии, которая произошла из-за преступной деятельности Саймона, их ждала разлука. Саймон убежал из-за опасности, которая ему грозила, а Лиза продолжала напрасно ждать от него вестей. Спустя три года Лиза выходит замуж за своего жениха Лео, но жизнь вновь сталкивает ее с Саймоном на живописном острове в Индийском океане.

"Жена шпиона" (Spy no Tsuma), режиссер Киёси Куросава