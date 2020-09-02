Серьезная заявка на «Оскар»: короткометражный фильм «Вираго» о том, почему эстонские мужчины мрут как мухи

На Фестивале короткометражных фильмов в Пусане (BISFF), Южная Корея, состоялась премьера кинодебюта эстонского режиссера Керли Кирх Шнейдер, который выиграл главный приз в международной категории, что дает ленте преимущество в качестве потенциального номинанта на «Оскар».
«Вся команда была очень рада, когда в июне «Вираго» отобрали для Фестиваля короткометражных фильмов в Пусане. Но когда вчера я получила видеозвонок из Южной Кореи, во время которого группа организаторов фестиваля хором прокричала «CONGRATULATIONS!», и выяснилось, что фильм завоевал главный приз, я и сама завопила от радости прямо посреди леса в Выруском уезде. Похоже, азиатская публика поняла глубинные слои фильма и смогла оценить восточноевропейский черный юмор», – сказала режиссер Керли Кирх Шнейдер.
BISFF входит в число тех 119 фестивалей, победившие в которых короткометражки имеют право стать кандидатами в номинанты на премию Американской киноакадемии в категории короткометражных фильмов. Теперь у «Вираго» появится возможность оказаться в списке короткометражных фильмов, который киноакадемия рассмотрит для выбора финалистов (shortlist), из числа которых, в свою очередь, будут выбраны номинанты на «Оскар».
После мировой премьеры в прошлом году в Монреале к настоящему моменту картина «Вираго» была выбрана для восьми кинофестивалей, дающих право на участие в отборе в шорт-лист «Оскара». В общем зачете фильм оказался в программе более чем 15 международных кинофестивалей. На фестивале GoEast «Вираго» был удостоен приза Jury Special Mention.
В Эстонии премьера фильма состоялась в программе PÖFF Shorts на кинофестивале «Темные ночи», а на экраны кинотеатров он вышел в составе подборки короткометражек «СВЕЖАЯ КРОВЬ: с благими намерениями».
В главных ролях дебютного проекта Керли Кирх Шнейдер снялись ТийнаТаурайте и Юхан Улфсак. Также в фильме играют Хилье Мурел, Аннели Рахкема и множество жителей Выруского уезда. Оператор фильма – Март Ратассепп, художник – Кайа Тунгал, художник по костюмам – Лийс Плато, продюсер – Диана Микита. Фильм снят компанией Nafta Films при участии Tugev Tuul Films. Картина создана при поддержке Эстонского института кино и фонда Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры»). Фестивальный прокат осуществляет «ShortEst | Эстонский центр короткометражного кино», а коммерческим дистрибьютором на международном рынке является interfilm Berlin Management GmbH.
Синопсис
Один мужчина падает с крыши. Второй тонет. Третий погибает в пожаре. Куда ни глянь, мужчины мрут, как мухи. «Пусть земля им будет пухом», – угрюмо вздыхают вдовы и крестятся. Это жизнь и смерть в Вираго, деревне, где со времен Второй мировой войны ни один мужчина не доживал даже до сорока. До настоящего момента. На фоне повседневной жизни в Южной Эстонии, где современная жестокая реальность переплетается с мистикой, разворачивается история «virāgō» – женщин, которые могут быть и героическими, и очень недобрыми.
Фестивали
Montreal Festival du nouveau cinéma (FNC) – Канада (мировая премьера)
Warsaw Film Festival, Польша (премьера в Европе)
PÖFF Shorts | Tallinn Black Nights Films Festival (премьера в Эстонии)
FilmFestival Cottbus, Германия
Goeast - Festival Des Mittel- Und Osteuropäischen Films, Германия
Cork Film Festival, Ирландия
Trieste Film Festival, Италия
Dresden International Short Film Festival, Германия
Palm Springs International Shortfest, США
Fest - New Directors New Films Festival, Португалия
Bengaluru International Short Film Festival, Индия
Festival Internacional De Cortometrajes De São Paulo, Бразилия
Busan International Short Film Festival, Южная Корея
Short Shorts Film Festival & Asia, Япония
In The Palace International Short Film Festival, Болгария
Virago teaser from Estonian Short Film Center on Vimeo.