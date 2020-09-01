ТОП-7 захватывающих боевиков с крутыми персонажами

Сегодня.Lifestyle подобрал для вас семь крутых боевиков, которые вы точно должны увидеть.

«Грань будущего»

Землю атакуют инопланетяне. Их цель – уничтожить человечество. Захвачены Западная и Центральная Европа. Уцелевшие остатки армий государств объединяются, иначе войну не выиграть. Для того, чтобы набрать новых солдат, проводят масштабную пиар-кампанию, и пресс-секретарь армии США, майор Уильям Кейдж отправляется в Лондон – штаб Западного фронта.

Он, несмотря на звание, ни разу не сражался в бою, но в силу обстоятельств разжалован до рядового и отправлен на фронт. Неравный бой, и Уильям Кейдж подрывает себя вместе с врагом, но за мгновение до гибели на него попадает кровь инопланетянина. Просыпается Кейдж уже на военной базе. Он понимает, что не умер, а попал в петлю времени и может перезагрузить день. Это может помочь Кейджу в борьбе с пришельцами.

«Аквамен»

Много лет назад Томас Карри, обычный смотритель маяка, во время шторма вытащил из воды раненую девушку по имени Атланна. Она оказалась королевой Атлантиды. Со временем симпатия, возникшая между Томасом и Атланной, переросла в любовь. У них родился сын – Артур. От матери Артур унаследовал способность общаться с морскими существами.

Однажды в дом Томаса и Атланны ворвались солдаты Атлантиды, требуя, чтобы она вернулась домой в подводное царство. Чтобы защитить Томаса и сына, Атланна вынуждена это сделать, а воспитание сына в лучших традициях наследника престола подводного царства доверила своему верному советнику Нуйдису Вулко.

«Исходный код»

Мистическим образом капитан Колтер Стивенс приходит в себя в теле мужчины по имени Шон Фентресс, который едет в поезде. Колтер, который теперь уже Шон, не успевает понять что происходит, как мощнейший взрыв разносит поезд в щепки.

В следующее мгновение капитан приходит в себя и понимает, что он находится внутри капсулы «Исходного кода» – программы, которая может вселяться в тело человека в последние восемь минут его жизни. Задача Стивенса понять, кто устраивает взрыв поезда, прежде чем ещё одна страшная бомба взорвётся в Чикаго.

«Средь бела дня»

Уилл Шоу прилетел в отпуск в Испанию погостить с семьёй на яхте. Кто же знал, что вскоре отпуск превратится в кровавый кошмар. Уилл отправился на некоторое время в город, а по возвращении обнаружил, что вся его семья пропала. Он сразу же начал поиски, обратился в полицию. Вскоре выясняется, что его отец – агент ЦРУ. Семью похитили из-за некоего дипломата, так как похитители думают, что это отец Уилла его украл. Похитители выставляют требование: вернуть дипломата в обмен на жизнь семьи Уилла.