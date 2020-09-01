Семья Виктора Цоя попросила Путина запретить показ фильма Учителя о музыканте

Недавно в Сети появился трейлер картины кинорежиссера Алексея Учителя под названием «Цой» о водителе автобуса «Икарус», в ДТП с которым разбился известный музыкант, лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой.

Практически сразу после этого как утверждает Газета.ru представители семьи погибшего музыканта – его отец и сын Роберт и Александр Цой – обратились к президенту России Владимиру Путину.

В своем послании они попросили президента «принять меры» в связи с выходом кинофильма «Цой».

Наследники лидера группы «Кино» считают киноленту Алексея Учителя «пошлым зрелищем», которое нарушает их права. Они просят Путина организовать проверку фильма. В частности, Роберт и Александр Цой настаивают на том, что использованные при создании кинокартины сведения о семейной жизни, в том числе сплетни, «скабрезные намеки» и другая информация, нарушают права как граждан в целом, так и родственников музыканта в частности.

«Такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны», – настаивают наследники.

По их словам, подобных личностей не нужно использовать в качестве «вульгарного» источника дохода и использовать различные «вольные интерпретации» об их частной жизни. Авторы послания подчеркивают, что не разрешали использование имени Виктора Цоя и его изображения создателям картины. Однако, несмотря на их обращение в Министерство культуры, ленте все же выдали прокатное удостоверение.

В обращении, которое есть в распоряжении издания, родственники Виктора Цоя попросили о разрешении «недопустимой ситуации», не дожидаясь решения суда, которое «не повернет время в спять» и не устранит несправедливости.

Представитель защиты режиссера Алексея Учителя Константин Добранин посчитал попытку втянуть в конфликт президента Путина неуместной. Адвокат подчеркнул, что во время обращения киностудии за выдачей удостоверения для проката в Минкультуры следует собрать пакет документов, включающий в себя подтверждение исключительных и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, применяемой в фильме.

Позднее отец Виктора Цоя Роберт Цой заявил, что семья музыканта не писала обращения президенту Путину из-за фильма «Цой». «Это враки, вранье это», – заявил он, подчеркнув, что никогда не писал такого письма.

Напомним, что Виктор Цой был известным советским рок-музыкантом, автором песен и художником. Он являлся основателем группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре и для которой писал песни. Также он снимался в кино, а в 1989 году стал лучшим актером по версии журнала «Советский экран».

Музыкант погиб 15 августа 1990 года недалеко от поселка Кестерциемс в Латвийской ССР. Артист разбился в ДТП.