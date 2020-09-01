Арнольд Шварценеггер впервые за всю карьеру снимется в сериале

Портал Deadline сообщает, что Арнольд Шварценеггер впервые в своей карьере примет участие в телевизионном сериале. Он сыграет главную роль и выступит исполнительным продюсером проекта. Снимать сериал будет Skydance Television. Шоураннером сериала выступит Ник Сантора, ранее бывший шоураннером и исполнительным продюсером сериала «Скорпион». Сериал рассказывал об отряде, состоящем из нескольких сумасшедших гениев и одной официантки, который с легкостью решает любые проблемы, возникающие у спецслужб. Критики оценили сериал достаточно низко. На Rotten Tomatoes его рейтинг 40%.
Ближайшим фильмом, в котором можно будет увидеть Арнольда Шварценеггера, станет комедийный боевик «Кунг Фьюри 2», премьера которого запланирована на 11 марта 2021 года. Актер сыграет в фильме президента США.