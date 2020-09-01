Арнольд Шварценеггер впервые за всю карьеру снимется в сериале

Портал Deadline сообщает, что Арнольд Шварценеггер впервые в своей карьере примет участие в телевизионном сериале. Он сыграет главную роль и выступит исполнительным продюсером проекта. Снимать сериал будет Skydance Television. Шоураннером сериала выступит Ник Сантора, ранее бывший шоураннером и исполнительным продюсером сериала «Скорпион». Сериал рассказывал об отряде, состоящем из нескольких сумасшедших гениев и одной официантки, который с легкостью решает любые проблемы, возникающие у спецслужб. Критики оценили сериал достаточно низко. На Rotten Tomatoes его рейтинг 40%.

Новый же проект со Шварценеггером в главной роли расскажет о приключениях отца и дочери, которые окажутся в центре шпионской интриги. Актриса на главную женскую роль пока не утверждена, идет кастинг. Также неизвестно, какой стриминговый сервис покажет сериал, и когда ждать премьеру. Но создатели сериала уже сообщили, что каждая серия будет продолжительностью в 60 минут.