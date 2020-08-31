Видео-трибьют: актеры «Черной Пантеры» и звезды Marvel почтили память Чедвика Боузмана

Чедвик Боузман известен миллионам зрителей по роли персонажа супергероя Черная Пантера в серии фильмов Marvel. В ролике Чедвику Боузману отдают дань уважения его коллеги – знаменитые актеры, включая Скарлетт Йоханссон, Криса Эванса, режиссеры и продюсеры "Мстителей", а также представители студии и ее глава Кевин Файги.

В видео также показаны кадры со съемочных площадок и официальных мероприятий с участием Чедвика Боузмана.

В конце клипа титр гласит: "Ты всегда будешь нашим королем".