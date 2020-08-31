Звезде «Хатико» и «Красотки» -71! Яркие роли вечно молодого и обаятельного Ричарда Гира

Фильмография вечно обаятельного и талантливого Ричарда Гира наполнена самыми разноплановыми ролями в кино: влиятельный бизнесмен в "Красотке", добрый профессор университета в фильме "Хатико: Самый верный друг", адвокат в остросюжетном триллере "Первобытный страх".

Карьера в большом кино у Ричарда Гира стартовала в 1974 году, когда его утвердили на роль Чико в малобюджетном фильме "Лорды из Флэтбуша", но принять участие актеру в ней было не суждено из-за постоянных стычек с молодым Сильвестром Сталлоне, которые один раз даже перешли в драку. В результате Гир отказался сниматься в таких напряженных и конфронтационных условиях.

Подборка фильмов с Ричардом Гиром:

Осень в Нью-Йорке

Нью-Йоркский 48-летний ресторатор Уилл Кин, которого блестяще сыграл Ричард Гир, успешен не только в делах бизнеса, но и в сердечных. Внешне представительный, импозантный мужчина умеет нравиться женщинам и знает, как расположить к себе представительниц слабого пола. Но, с такой же скоростью, с какой он завоевывает сердца женщин, он теряет к ним интерес и расстается, отпуская разбитые сердца на свободу.

Однажды он знакомится с очаровательной и романтичной 22-летней Шарлоттой. Разница в возрасте не останавливает его, и он пускается в новое амурное приключение, воспринимая Шарлотту, как очередное мимолетное увлечение. Однако новость о ее страшной болезни и о том, что жить ей осталось около года, застает Уилла врасплох и их отношения становятся смыслом его жизни…

Человек-мотылек

Журналист Джон Кляйн, в исполнении Ричарда Гира, вместе с женой Мэри хотят купить дом и рассматривают различные варианты. Однажды, возвращаясь домой после очередного просмотра, их машина попадает в автомобильную аварию. Супруги выжили, но с тех пор с Мэри начинают происходить загадочные вещи. Она утверждает, что видела странное существо, похожее на мотылька со зловещей внешностью. Очень скоро обнаруживается, что Мэри неизлечимо больна и вскоре она умирает.

Джон не может прийти в себя после скоропостижной смерти любимой жены. Он максимально загружает себя работой и отправляется в служебную командировку, чтобы взять интервью у губернатора Вирджинии. По дороге в пункт назначения автомобиль Джона ломается, и, оказывается, что он ехал в противоположном направлении. Джон оказывается в городке, где происходят не менее странные события. Местные жители иногда сталкиваются с мистическим мотыльком, чье появление влечет за собой страшные последствия.

Порочная страсть

Драматический триллер, за главную роль Роберта Миллера в котором Ричард Гир был удостоен номинации на премию "Золотой глобус". Мультимиллиардер Роберт Миллер – великолепный финансовый аферист и столь же успешный любовник. Дома его ждет красавица-жена, а за его пределами – любовница, владелица галереи.

Вместе с дочерью он Роберт управляет хедж-фондом, дела которого достаточно плачевны. Из-за неудачных инвестиций Роберту пришлось подделать финансовые документы, дабы избежать ареста за мошенничество. Фонд нужно срочно продать и покупатель найден. Стремительно развивающиеся события в личной жизни и предпродажная паника толкают Роберта на безрассудные поступки…

МатьОтецСын

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Главный герой сериала – медиамагнат Макс Финч, которого играет Ричард Гир. Это первая главная роль актера на телевидении, и достаточно успешная.

Многие политики желают добиться расположения Макса Финча – от него зависит итог выборов и настрой широких масс. Его оружие – информация. За успехи в бизнесе Финч расплатился фиаско в семейной жизни. Он и его жена Кэтрин в разводе. У Кэтрин к Максу свои претензии. Их единственный сын по имени Кейден мечется между родителями, работает на могущественного отца, не чувствуя при этом своей значимости и утоляет свои комплексы в пристрастии к наркотикам, алкоголю и беспорядочным связям.