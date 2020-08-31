Умерла сестра-близнец звезды «Терминатора» Линды Хэмилтон

Лесли скончалась в Нью-Джерси еще 22 августа в возрасте 63 лет. Родные артистки далеко не сразу сообщили о ее кончине, а причину смерти не называют до сих пор, передает портал People .

Лесли всю жизнь работала медсестрой и лишь один раз снялась в кино «Терминатор-2. Судный день» в качестве дублера своей знаменитой сестры. Она сыграла терминатора, который в какой-то момент перевоплотился в героиню Линды, а также саму Линду в сцене, где она со стороны смотрит на себя на детской площадке, сообщает телеканал «360».