Пн, 31.08.2020
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Племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность: фото

Эмма Робертс

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Известная голливудская актриса, племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав трогательные фото со своим возлюбленным в Instagram, пишет Сегодня.

На снимках 29-летняя Эмма позирует с округлившимся животиком в объятиях своего 35-летнего бойфренда Гаррета Хедлунда.

Я и двое моих любимых ребят,

– подписала снимки Робертс, тем самым намекнув, что у них с Гарретом будет мальчик.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Также Эмма в описании к фото добавила два голубых сердечка, что также может служить подтверждением того факта, что у нее родится сын.

Отметим, что Эмма и Гаррет встречаются уже больше года. Жениться пара пока не спешит. Интересно, что фото с Хэдлундом Робертс опубликовала в своем микроблоге впервые. До этого актриса редко делилась с поклонниками снимками со своими партнерами.

До отношений с Гарретом у Эммы был роман с актером Эваном Питерсом. Они встречалась семь лет и собирались пойти под венец. Хедлунд в течение пяти лет был в отношениях с актрисой Кирстен Данст.

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