Племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность: фото

На снимках 29-летняя Эмма позирует с округлившимся животиком в объятиях своего 35-летнего бойфренда Гаррета Хедлунда.

Я и двое моих любимых ребят,

– подписала снимки Робертс, тем самым намекнув, что у них с Гарретом будет мальчик.

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Также Эмма в описании к фото добавила два голубых сердечка, что также может служить подтверждением того факта, что у нее родится сын.

Отметим, что Эмма и Гаррет встречаются уже больше года. Жениться пара пока не спешит. Интересно, что фото с Хэдлундом Робертс опубликовала в своем микроблоге впервые. До этого актриса редко делилась с поклонниками снимками со своими партнерами.