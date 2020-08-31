Племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность: фото

На снимках 29-летняя Эмма позирует с округлившимся животиком в объятиях своего 35-летнего бойфренда Гаррета Хедлунда.
Я и двое моих любимых ребят,
– подписала снимки Робертс, тем самым намекнув, что у них с Гарретом будет мальчик.
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Также Эмма в описании к фото добавила два голубых сердечка, что также может служить подтверждением того факта, что у нее родится сын.
Отметим, что Эмма и Гаррет встречаются уже больше года. Жениться пара пока не спешит. Интересно, что фото с Хэдлундом Робертс опубликовала в своем микроблоге впервые. До этого актриса редко делилась с поклонниками снимками со своими партнерами.
До отношений с Гарретом у Эммы был роман с актером Эваном Питерсом. Они встречалась семь лет и собирались пойти под венец. Хедлунд в течение пяти лет был в отношениях с актрисой Кирстен Данст.