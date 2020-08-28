Пять сильных фильмов о спорте, которые вдохновят вас не останавливаться перед мечтой

Поэтому фильмы о спорте, будь они художественные или документальные, всегда интересны зрителям. Кино предлагает посмотреть на спорт и самих спортсменов под другим углом, узнать больше об их жизни и закулисье соревнований. Это истории взлетов и падений, преодоления препятствий.

Вот ТОП-5 фильмов о спорте на ближайшие выходные.

Гонка

События фильма разворачиваются в 70-е годы и рассказывают о противостоянии двух гонщиков Формулы-1: англичанина Джеймса Ханта, которого сыграл Крис Хемсворт, и австрийца Ники Лауды, которого воплотил на экране Даниэль Брюль.

Лауда – прошлогодний фаворит гоночного сезона, несмотря на тяжелые ожоги после аварии на Гран-при в Германии, возвращается за руль. Его соперник – молодой и перспективный Хант. Гонка за титул чемпиона на Гран-при Японии. Их конкуренция обещает быть непростой.

Левша

В жизни чемпиона мира по боксу Билли Хоупа все прекрасно. Он на пике спортивной карьеры, у него есть красивая и любящая жена Морин, дочь Лейла. Морин просит Билли уйти из большого спорта и уделять больше времени дочке и семье. На званой вечеринке Билли объявляет о своем уходе из большого спорта, но из-за ссоры с другим боксером случайно погибает Морин.

Мир Билли рушится в одно мгновение. От него уходит его друг и менеджер, а из-за его антисоциального поведения служба по защите детей забирает Лейлу. Его последняя надежда на воссоединение с дочерью – возвращение в мир бокса с помощью Тита Уиллиса, тренера из местного зала. Билли готовится к самому важному бою в своей жизни. Все может решить его знаменитый хук левой…

Команда мечты

Как это часто в жизни бывает, когда человек теряет веру в себя и уверенность в завтрашнем дне. Жизнь идет по графику "следующий день похож на предыдущий". Мечты нет, цели тоже. Так произошло с главным героем фильма – Патриком, бывшим известным футбольным тренером. Сейчас он просто прожигатель жизни и пьяница.

Работа, которую он может получить, – тренер любительской футбольной команды на севере Франции. Отказаться нельзя, так как он потеряет опеку над дочерью. Но для любительской футбольной команды нет достойных игроков. Патрик решает пригласить в команду бывших футбольных звезд, которые потеряли веру в то, что смогут выйти на поле и отыграть матч, как прежде.

Пеле: Рождение легенды

Поражение сборной родной страны Бразилии от сборной Уругвая в финале Кубка мира по футболу впечатлило юного Пеле настолько, что он решил доказать, что Бразилия снова сможет стать чемпионом. Болельщикам показывают лишь фасадную часть игры, но не все знают, какой ценой на самом деле достаются все победы и какие страдания испытывают игроки при поражениях.

С молодых лет Пеле желал получить признание и принести победу сборной своей страны. Но на его пути встречалось немало преград, которые лишь сформировали его волевой характер.

Грэйси

Футбол – любимая игра семьи Боуэнов. Брайан Боуэн – бывший футболист, в результате травмы покинул большой спорт и теперь тренирует своих сыновей. Старший сын Джонни – капитан школьной команды и талантливейший футболист. А дочь Грэйси тоже мечтает играть в футбол, но все считают футбол не женским делом.