Марк Богатырев рассказал, почему ушел из «Кухни» на пике популярности сериала

Артист признался, что переживал несчастную любовь и не мог справиться со своими чувствами. Плюс ко всему, его начали узнавать на улицах прохожие, которые буквально не давали спокойно жить. Проблемы копились, а работа на съемочной площадке занимала все больше времени, не давая перевести дух и набраться сил.

Кроме того, артист рассказал, что ему не нравятся длинные и затянутые истории, а сериал «Кухня» стал представлять из себя как раз нечто подобное.

Я не люблю, когда у истории 66 финалов. Лучше начать новое, чем тормошить старое,

— поделился Богатырев с журналистами.

Из сериала «Кухня» артист ушел после третьего сезона. Чтобы восстановиться, ему потребовалось несколько лет. Богатырев прибегал к помощи психологов и даже занялся духовными практиками, увлекшись буддизмом.

Мне нужно было переосознать некоторые процессы,

— рассказал звезда телесериала.

Через некоторое время артист смог справиться с невзгодами и встретил новую любовь. Свадьба Богатырева с коллегой по цеху Татьяной Арнтгольц состоится в ближайшее время.

Да, у меня это прямо скоро произойдет,

— прокомментировал слухи о женитьбе актер.

Артисты познакомились на съемочной площадке сериала «Наживка для ангела». Достаточно быстро между ними завязались близкие отношения. Богатырев признается, что нашел во многом похожую на себя скромную и нетщеславную девушку. Ему нравится, что работа и карьера для избранницы не стоит на первом месте.

Сначала она женщина, мама, а потом уже на третьем месте актриса,

— признается артист.

Вместе с любимой Богатырев провел весь период самоизоляции, и за это время их привязанность друг к другу стала еще крепче. Звездная пара состоит в отношениях уже более трех лет. Информация о помолвке с 38-летней Арнтгольц появилась в СМИ после публикации актрисы в Instagram, на котором та предстала с кольцом на безымянном пальце правой руки.