Вышел яркий трейлер приключенческого фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока

По сюжету, смелая и талантливая Энола Холмс начинает собственное расследование после того, как ее мама, которую играет Хелена Бонэм Картер, исчезает без вести. Братья Энолы, Шерлок Холмс, которого играет Генри Кавилл, и Майкрофт, в исполнении Сэма Клафлина, тоже идут по ее следу.