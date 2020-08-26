Звезде «Один дома» – 40! Интересные факты о Маколее Калкине, который в 10 лет стал знаменитостью

Однако актер продолжал сниматься как в кино, так и клипах, а в этом году даже проходил кинопробы для фильма Квентино Тарантино "Однажды в Голливуде". Это было его первое прослушивание за восемь долгих лет. И несмотря на то, что актера не взяли на роль, в этом году у него запланировано грандиозное возвращение на экраны в популярном сериале.

Вот подборка интересных фактов о Маколее Калкине, его детстве, карьере и будущих планах.

* Маколей Калкин воспитывался в католических традициях и в течение пяти лет посещал католическую школу, а после перешёл в Детскую профессиональную школу, в которой с раннего возраста детей обучали игре в театре или кино и преподавали остальные школьные предметы.

* Некоторое время Маколей занимался балетом и танцами в "Школе американского балета".

* Театральный дебют Калкина состоялся в возрасте 4-х лет на сцене Нью-Йоркской филармонии в спектакле "Bach Babies", а кинодебют состоялся, когда Калкину было 5 лет в фильме "В полночный час", где у него была эпизодическая роль.

* После роли 10-летнего мальчика в комедии "Один дома", которого родители забыли дома на Рождество, юный Маколей Калкин проснулся знаменитым на весь мир. Несмотря на то, что фильм не получил никаких престижных наград, он стал культовым и едва ли найдётся человек, который ни разу не смотрел эту комедию. При бюджете в 18 миллионов долларов собрал в прокате около 500 миллионов долларов.

* Главным менеджером Маколея Калкина стал его отец, которого, как известно, заботила не карьера сына, а лишь суммы гонораров, которые росли с последующими фильмами.

* Вскоре, в 1992 году, зрители увидели продолжение комедии – "Один дома 2", но сборы сиквела в прокате оказались немного скромнее. В сиквеле эпизодическую роль сыграл Дональд Трамп. Это был эпизод, когда главный герой спрашивает о том, где находится холл. Ему отвечает сам Дональд Трамп, который на тот момент был владельцем отеля.

* После съёмок в фильме "Богатенький Ричи" родители Маколея Калкина не могли прийти к обоюдному мнению продолжать ли карьеру Маколею. Обстановка в семье накалилась и Маколей решил взять творческую паузу, которая продлилась до 2003 года.

* В 2005 году проходил суд над Майклом Джексоном о развращении малолетних, на котором Маколей Калкин выступил как свидетель в защиту Джексона, рассказав, что часто гостил у него, в возрасте младше 14 лет и Джексон его не домогался.

* Маколей Калкин – крёстный отец дочки Майкла Джексона, Перис Джексон. У них есть одно весьма странное хобби: они любят забирать ложки из ресторанов, кафе и самолётов, а при встрече они дарят их друг другу. Тема ложек нашла отражение и в их парных татуировках.