ТОП крутых фильмов самого «сказочного» голливудского режиссера Тима Бертона ко дню его 62-летия

"Эдвард Руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", "Сонная лощина", "Алиса в Стране чудес" и многие другие его фильмы легко узнаваемы по его уникальному режиссерскому стилю: они наполнены "готической" стилистикой, а также "горьким" и "черным" юмором.

С самого начала просмотра его фильмов вы всегда узнаете, что это работа Тима Бертона. А карьера его развивалась как настоящие американские горки: от экранизации сказки "Гензель и Гретель" до короткометражки "Франкенвини", которую студия Disney запретила выпускать на экраны. Но годы работы, а также влияние супруг режиссера (фотограф Лена Гейске, модель Лиза Мэри, актриса Хелена Бонэм Картер) сформировали его уникальный подход к кинопроизводству.

С юности Тима Бертона привлекали фантастические фильмы и хорроры. Он даже некоторое время хотел работать актером, управляющим монстром Годзиллой из японских фильмов. А во время учебы в Калифорнийском институте искусств Бертон часто вместо того, чтобы написать задание, занимался съемками короткометражек по теме заданного материала.

Тим Бертон начал свою карьеру с работы на студии Disney – вначале как дизайнер персонажей мультфильмов, а затем как аниматор. Работа на студии оказалась для молодого Тима Бертона непростой: его несколько раз увольняли, затем вновь принимали.

Сегодня подготовили для вас несколько ярких фильмов Тима Бертона.

Сонная лощина

Готический фильм ужасов был награжден премиями "Оскар", BAFTA, "Сатурн", "Спутник".

События картины происходят в 1799 году. По сюжету, молодой нью-йоркский констебль Икабода Крейн отправляется в служебную командировку в небольшое поселение под названием Сонная лощина, чтобы расследовать весьма странные убийства. По мнению местного населения, гибель жертв происходит от меча всадника без головы, согласно давней легенде. На первый взгляд кажется, что убийца – пришелец с того света. Сможет ли разгадать загадку истории Икабода Крейн?

Большие глаза

Фильм режиссера Тима Бертона поднимает тему неравенства между мужчинами и женщинами в вопросах карьеры. Пятидесятые годы прошлого века. Маргарет – невероятно талантливая художница. Однако вся известность, слава и деньги идут в карман ее мужа, так как он с уверенностью заявил, что он автор всех работ.

Для чего он так сделал? Потому, что стереотипы того общества таковы, что мужчине пробиться легче. Маргарет приходится врать об авторстве своих картин даже собственной дочери. Но всему приходит конец и однажды Маргарет решает рассказать правду...

Алиса в стране чудес

Приключенческий фэнтези фильм режиссера Тима Бертона – шестая картина в мире, которая преодолела рубеж в один миллиард долларов в прокате по мировым сборам. Фильм стал дважды обладателем кинопремии "Оскар" и многих других.

По сюжету Алисе уже 19 лет и вскоре она, по решению родителей, должна выйти замуж за глуповатого сына лорда. На празднике, который был посвящен ее помолвке она заметила Белого Кролика. Через нору Алиса вместе с кроликом проникает в таинственный мир, который ей снился когда-то давно. Там она встретит мышь Соню, смешных братьев-близнецов Труляля и Траляля, птицу Додо... А вскоре ей сообщат, что она единственная, кто может победить дракона Бармаглота….

Крупная рыба

Фантастическая трагикомедия режиссера Тима Бертона о взаимоотношениях отцов и детей. У Эдварда Блума потрясающий талант сказочника. Он может любую реальную историю из его прошлой жизни рассказать и приукрасить так, что уже не ясно, где правда, а где вымысел. Его сын Уилл полная противоположность отца. Он – офисный работник, весьма прагматичен. Отношения отца и сына довольно натянуты.