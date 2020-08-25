«Гарри Поттер и философский камень» стал миллиардером

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" присоединился к клубу миллиардеров спустя два десятка лет после выхода в прокат. Как отмечает издание Comic Book, произошло это в результате успешного проката картины в Китае и некоторых иных станах, в которых она была выпущена повторно в рамках программ по оживлению кинорынка, пишут Новости кино.
Таким образом, "Философский камень" стал второй частью знаменитой франшизу, сумевшей заработать в кинотеатрах более одного миллиарда долларов. Ранее такого результата удалось добиться лишь финальной серии.
Мы очень рады видеть, как "Гарри Поттер и философский камень" радует новое поколение зрителей. Популярность фильма у кинозрителей в Китае, которые открывают его впервые, доказывает, что привлекательность этих историй действительно вне времени и универсальна,
- прокомментировал глава отдела международного проката студии Warner Bros.Эндрю Крипс.
Напомним, что после завершения острой фазы эпидемии коронавируса нового типа в Китае начали открываться кинотеатры. В них продолжают действовать ограничительные меры в виде социального дистанцирования. Чтобы привлечь зрителей прокатные компании договорились с рядом голливудских студий о возвращении на экраны некоторых классических фильмов.