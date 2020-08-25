«Гарри Поттер и философский камень» стал миллиардером

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" присоединился к клубу миллиардеров спустя два десятка лет после выхода в прокат. Как отмечает издание Comic Book, произошло это в результате успешного проката картины в Китае и некоторых иных станах, в которых она была выпущена повторно в рамках программ по оживлению кинорынка, пишут Новости кино.